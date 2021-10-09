Арахамия признался, как сломал руку на съезде "слуг" в Трускавце (видео)

Политик получил спортивную травму во время активного отдыха

Травму руки председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии бурно обсуждали как в Сети, так и среди его коллег в парламенте.

Вечером в пятницу, 8 октября, после участия в шоу "Свобода слова" политик наконец-то рассказал правду о своем переломе, сообщает издание "Новости.LIVE".

Как объяснил Арахамия, правую руку он травмировал, не сумев удержаться во время поездки на багги. Так, активный отдых на природе закончился для политика получениям гипса на правую руку.

Политик упал, катаясь на багги

"Спортивная травма", — с улыбкой объяснил нардеп, добавив, что за последние дни услышал немало шуток в свой адрес.

По его словам, коллеги, смеясь, предполагали, что он активно "собирал голоса или подписные листы". Впрочем, самой популярной версией произошедшего является проведение Арахамией DJ-сета для "Слуг народа" во время собрания в Трускавце. К слову, на специальной вечеринке депутат выступал под псевдонимом David Braun.

Добавим, что свою травму Арахамия, скорее всего, все же получил во время отдыха с коллегами из "Слуги народа". Или же он всего за полдня до заседания ВР успел скататься из Трускавца в какое-то другое место отдыха, где предлагают подобные услуги.

Разумеется, остается и вариант с тем, что багги есть у Давида Арахамии и дома. Багги, кстати, называют небольшую легкую машинку, которая имеет высокую проходимость во время езды по бездорожью.

Если же это и правда личное приобретение главы фракции "Слуги народа", то обошлось оно ему явно в кругленькую сумму. По крайней мере, цены на технику с сайта OLX весьма и весьма впечатляющие.

Напомним, ранее "Телеграф" делился подробным репортажем с трехдневного съезда "Слуги народа", который в начале октября прошел на территории Трускавца.