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Арахамія зізнався, як зламав руку на з’їзді "слуг" в Трускавці (відео)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Депутат зізнався, що почув чимало версій отримання свого каліцтва від інших колег Новина оновлена 09 жовтня 2021, 11:49
Депутат зізнався, що почув чимало версій отримання свого каліцтва від інших колег

Політик отримав спортивну травму під час активного відпочинку

Травму руки голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії бурхливо обговорювали як у Мережі, так і серед його колег у парламенті.

Увечері в п’ятницю, 8 жовтня, після участі в шоу "Свобода слова" політик нарешті розповів правду про свій перелом, повідомляє видання "Новини.LIVE".

Як пояснив Арахамія, праву руку він травмував, не зумівши втриматися під час поїздки на баггі. Так, активний відпочинок на природі закінчився для політика отриманням гіпсу на праву руку.

Політик впав, катаючись на баггі
Політик впав, катаючись на баггі

"Спортивна травма", — із усмішкою пояснив нардеп, додавши, що за останні дні почув чимало жартів на свою адресу.

За його словами, колеги, сміючись, припускали, що він активно "збирав голоси або підписні листи". Втім, найпопулярнішою версією події все ще є проведення Арахамією DJ-сету для "Слуг народу" під час зборів у Трускавці. До слова, на спеціальній вечірці депутат виступав під псевдонімом David Braun.

Додамо, що свою травму Арахамія, швидше за все, все ж отримав під час відпочинку з колегами зі "Слуги народу". Або ж він всього за пів дня до засідання ВР встиг скататися із Трускавця вв якесь інше місце відпочинку, де пропонують подібні послуги.

Звісно, залишається і варіант, що баггі є у Давида Арахамії вдома. Баггі, до речі, називають невелику легку машинку, яка має високу прохідність під час їзди по бездоріжжю.

Якщо ж це справді приватне придбання глави фракції "Слуги народу", то обійшлося воно йому явно в кругленьку суму. По крайней мере, ціни на техніку на сайті OLX вельми і вельми вражаючі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився докладним репортажем з триденного з’їзду "Слуги народу", який на початку жовтня пройшов на території Трускавця.

Теги:
#Травма #Гіпс #Баггі #Слуга народу #Давид Арахамія
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