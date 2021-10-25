Укр

СНБО обвинил известные телеграм-каналы в распространении российской пропаганды

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Телеграм
Телеграм

В СНБО обратили внимание на деятельность ряда телеграм-каналов.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал отчет относительно продвигаемой в Украине российской пропаганды в отношении "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Совета нацбезопасности.

В нем отмечается, что сам глоссарий был обнародован 20 октября, после чего против него началась комплексная скоординированная атака со стороны пророссийских телеграм-каналов.

К таковым СНБО относит каналы:

  • Klymenko Time;
  • VESTI;
  • Шептун;
  • First;
  • Новоstnoy.

А также персональные аккаунты:

  • Юрий Ткачёв;
  • Андрей Манчук;
  • КОРНИЛОВ;
  • Максим Могильницкий;
  • Вадим Рабинович;
  • Moroz.Live.

По данным СНБО, каналы Klymenko Time и VESTI непосредственно связаны с бывшим министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко, а остальные три так или иначе относятся к его пулу и активно ретранслируют сообщения друг друга.

Как сообщалось ранее, в СНБО выступили за переход Украины от парламентско-президентской формы правления к "жесткой президентской республике".

Теги:
#СНБО #Пропаганда #Телеграм-каналы
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