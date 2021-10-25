СНБО обвинил известные телеграм-каналы в распространении российской пропаганды
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В СНБО обратили внимание на деятельность ряда телеграм-каналов.
Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал отчет относительно продвигаемой в Украине российской пропаганды в отношении "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Совета нацбезопасности.
В нем отмечается, что сам глоссарий был обнародован 20 октября, после чего против него началась комплексная скоординированная атака со стороны пророссийских телеграм-каналов.
К таковым СНБО относит каналы:
- Klymenko Time;
- VESTI;
- Шептун;
- First;
- Новоstnoy.
А также персональные аккаунты:
- Юрий Ткачёв;
- Андрей Манчук;
- КОРНИЛОВ;
- Максим Могильницкий;
- Вадим Рабинович;
- Moroz.Live.
По данным СНБО, каналы Klymenko Time и VESTI непосредственно связаны с бывшим министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко, а остальные три так или иначе относятся к его пулу и активно ретранслируют сообщения друг друга.
Как сообщалось ранее, в СНБО выступили за переход Украины от парламентско-президентской формы правления к "жесткой президентской республике".
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