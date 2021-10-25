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РНБО звинуватив відомі телеграм-канали в поширенні російської пропаганди

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Телеграм Новина оновлена 25 жовтня 2021, 17:16
Телеграм

В РНБО звернули увагу на діяльність ряду телеграм-каналів.

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив звіт про просування в Україні російської пропаганди щодо "Глосарію назв, термінів і словосполучень, які рекомендується використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей".

З повним звітом можна ознайомитися на сайті Ради нацбезпеки.

У ньому наголошується, що сам глосарій був оприлюднений 20 жовтня, після чого проти нього почалася комплексна скоординована атака з боку проросійських телеграм-каналів.

До таких РНБО відносить канали:

  • Klymenko Time;
  • VESTI;
  • Щептун;
  • First;
  • Новоstnoy.

А також персональні акаунти:

  • Юрій Ткачов;
  • Андрій Манчук;
  • КОРНІЛОВ;
  • Максим Могильницький;
  • Вадим Рабинович;
  • Moroz.Live.

За даними РНБО, канали Klymenko Time і VESTI безпосередньо пов’язані з колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком, а решта три так чи інакше належать до його пулу та активно ретранслюють повідомлення один одного.

Як повідомлялося раніше, в РНБО виступили за перехід України від парламентсько-президентської форми правління до "жорсткої президентської республіки".

Теги:
#РНБО #Пропаганда #Телеграм-канали
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