РНБО звинуватив відомі телеграм-канали в поширенні російської пропаганди

В РНБО звернули увагу на діяльність ряду телеграм-каналів.

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив звіт про просування в Україні російської пропаганди щодо "Глосарію назв, термінів і словосполучень, які рекомендується використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей".

З повним звітом можна ознайомитися на сайті Ради нацбезпеки.

У ньому наголошується, що сам глосарій був оприлюднений 20 жовтня, після чого проти нього почалася комплексна скоординована атака з боку проросійських телеграм-каналів.

До таких РНБО відносить канали:

Klymenko Time;

VESTI;

Щептун;

First;

Новоstnoy.

А також персональні акаунти:

Юрій Ткачов;

Андрій Манчук;

КОРНІЛОВ;

Максим Могильницький;

Вадим Рабинович;

Moroz.Live.

За даними РНБО, канали Klymenko Time і VESTI безпосередньо пов’язані з колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком, а решта три так чи інакше належать до його пулу та активно ретранслюють повідомлення один одного.

Як повідомлялося раніше, в РНБО виступили за перехід України від парламентсько-президентської форми правління до "жорсткої президентської республіки".