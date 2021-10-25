РНБО звинуватив відомі телеграм-канали в поширенні російської пропаганди
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В РНБО звернули увагу на діяльність ряду телеграм-каналів.
Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив звіт про просування в Україні російської пропаганди щодо "Глосарію назв, термінів і словосполучень, які рекомендується використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей".
З повним звітом можна ознайомитися на сайті Ради нацбезпеки.
У ньому наголошується, що сам глосарій був оприлюднений 20 жовтня, після чого проти нього почалася комплексна скоординована атака з боку проросійських телеграм-каналів.
До таких РНБО відносить канали:
- Klymenko Time;
- VESTI;
- Щептун;
- First;
- Новоstnoy.
А також персональні акаунти:
- Юрій Ткачов;
- Андрій Манчук;
- КОРНІЛОВ;
- Максим Могильницький;
- Вадим Рабинович;
- Moroz.Live.
За даними РНБО, канали Klymenko Time і VESTI безпосередньо пов’язані з колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком, а решта три так чи інакше належать до його пулу та активно ретранслюють повідомлення один одного.
Як повідомлялося раніше, в РНБО виступили за перехід України від парламентсько-президентської форми правління до "жорсткої президентської республіки".
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