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Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов, Юлія Забєліна
Дата публікації
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Видання оцінило вплив представників влади та опозиції Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:59
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції

У списку є кілька несподіваних прізвищ

З наближенням Нового року традиційно підбивають підсумки попередніх 12 місяців. Цього разу "Телеграф" вирішив створити нову історію та склав власний рейтинг впливу політиків на життя в країні.

Слово головного редактора

Політична вага та вплив — поняття дуже відносні. Їх не можна помацати, порахувати чи виміряти в абсолютних одиницях. При цьому Україна протягом останніх 30 років була і залишається дуже залежною від політичної кон’юнктури — як зовнішньої, так і внутрішньої.

Рейтинг "Телеграфу" створено на основі спостережень за поточним станом речей. Звичайно, багато хто може з ним не погодитися. Хтось вважає, що його/її незаслужено до списку не включили, або поставили не на таку високу позицію, як того хотілося б. І це нормально.

При аналізі даних для складання такого серйозного рейтингу важко залишатися об’єктивним, але ми спробували. Висновки, зроблені редакцією, грунтуються не лише на особистих відчуттях, а також підтверджуються інформацією від компетентних співрозмовників.

Навіть на перший погляд наш список викличе у читача деякі запитання. Наприклад, як і чому в рейтингу політиків опинилися мільярдер Рінат Ахметов та журналіст Дмитро Гордон, але при цьому там немає представників Кабміну (за винятком силових відомств). Відповіді щодо перших двох персон ви можете побачити в особистих профайлах (відкриваються при натисканні на прізвище у списку), а щодо уряду та особисто прем’єр-міністра Дениса Шмигаля варто прояснити.

Мабуть, вперше в історії незалежної України ми зіткнулися із ситуацією, коли глава Кабміну є настільки несамостійним і залежним від Банкової. А імена деяких міністрів, при всій повазі до них, не запам’ятовують навіть депутати. Шмигаль – ідеальний прем’єр для президента Володимира Зеленського – виконавець, без видимих особистих амбіцій. Але сьогодні про інше — подивімось, хто і на якій позиції розташувався.

Рейтинг українських політиків за підсумками 2021 року

У списку є не лише представники влади, а й лідери опозиції
У списку є не лише представники влади, а й лідери опозиції

Для перегляду опису кожного політика — переходьте в профайл, натиснувши на ім’я.

  1. Володимир Зеленський та Андрій Єрмак
  2. Рінат Ахметов
  3. Олексій Данілов
  4. Сергій Шефір
  5. Віктор Медведчук
  6. Арсен Аваков
  7. Кирило Тимошенко
  8. Іван Баканов
  9. Михайло Подоляк
  10. Давид Арахамія
  11. Андрій Смирнов
  12. Олег Татаров
  13. Ірина Венедиктова
  14. Дмитро Разумков
  15. Петро Порошенко
  16. Юлія Тимошенко
  17. Віталій Кличко
  18. Дмитро Гордон
  19. Сергій Льовочкін
  20. Юрій Бойко

Ми будемо раді почути ваш фідбек – прокоментувати та висловити своє бачення можна на нашій сторінці у Facebook або чаті у Telegram.

Теги:
#Юрій Бойко #Юлія Тимошенко #Рейтинги #Рінат Ахметов #Петро Порошенко #Арсен Аваков #Сергій Льовочкін #Віктор Медведчук #Володимир Зеленський #Олег Татаров #Дмитро Гордон #Андрій Смирнов #Дмитро Разумков #Ірина Венедиктова #Сергій Шефір #Кирило Тимошенко #Іван Баканов #Андрій Єрмак #Давид Арахамія #Михайло Подоляк
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Політика
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Дата публікації
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Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
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