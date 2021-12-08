Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року

У списку є кілька несподіваних прізвищ

З наближенням Нового року традиційно підбивають підсумки попередніх 12 місяців. Цього разу "Телеграф" вирішив створити нову історію та склав власний рейтинг впливу політиків на життя в країні.

Слово головного редактора

Політична вага та вплив — поняття дуже відносні. Їх не можна помацати, порахувати чи виміряти в абсолютних одиницях. При цьому Україна протягом останніх 30 років була і залишається дуже залежною від політичної кон’юнктури — як зовнішньої, так і внутрішньої.

Рейтинг "Телеграфу" створено на основі спостережень за поточним станом речей. Звичайно, багато хто може з ним не погодитися. Хтось вважає, що його/її незаслужено до списку не включили, або поставили не на таку високу позицію, як того хотілося б. І це нормально.

При аналізі даних для складання такого серйозного рейтингу важко залишатися об’єктивним, але ми спробували. Висновки, зроблені редакцією, грунтуються не лише на особистих відчуттях, а також підтверджуються інформацією від компетентних співрозмовників.

Навіть на перший погляд наш список викличе у читача деякі запитання. Наприклад, як і чому в рейтингу політиків опинилися мільярдер Рінат Ахметов та журналіст Дмитро Гордон, але при цьому там немає представників Кабміну (за винятком силових відомств). Відповіді щодо перших двох персон ви можете побачити в особистих профайлах (відкриваються при натисканні на прізвище у списку), а щодо уряду та особисто прем’єр-міністра Дениса Шмигаля варто прояснити.

Мабуть, вперше в історії незалежної України ми зіткнулися із ситуацією, коли глава Кабміну є настільки несамостійним і залежним від Банкової. А імена деяких міністрів, при всій повазі до них, не запам’ятовують навіть депутати. Шмигаль – ідеальний прем’єр для президента Володимира Зеленського – виконавець, без видимих особистих амбіцій. Але сьогодні про інше — подивімось, хто і на якій позиції розташувався.

Рейтинг українських політиків за підсумками 2021 року

У списку є не лише представники влади, а й лідери опозиції

Для перегляду опису кожного політика — переходьте в профайл, натиснувши на ім’я.

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