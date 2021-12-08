5 — Віктор Медведчук

Лідер ОПЗЖ посів високе місце у рейтингу "Телеграфу"

Віктор Медведчук після останніх парламентських виборів зумів повернути собі солідну політичну вагу, ставши лідером найбільшої опозиційної партії ОПЗЖ, яка має другу за величиною фракцію в парламенті. І хоча поява в Раді монобільшості "Слуг народу" спочатку відвела опозиції швидше роль статиста, зі зростанням внутрішніх суперечностей у владі, політична вага супротивників Зеленського зростає.

Незважаючи на кримінальне переслідування та домашній арешт, Медведчук бере активну участь у політичному житті країни, використовуючи публічність для донесення своєї позиції, часто критичної стосовно того, що відбувається в Україні. Медведчук має особливий козир, якого точно немає більше ні в кого в нашій країні — підтримка з боку президента Росії Володимира Путіна. У західній пресі неодноразово писали, що Кремль висував Зеленському умову звільнити Медведчука та припинити політичне переслідування. Очевидно, крім власного кума, спертися Путіну в Україні нема на кого, тому підтримка Медведчука з боку президента РФ зростає.

В умовах наближення парламентських та президентських виборів цей бонус сильно підвищить позиції Медведчука та його партії ОПЗЖ, адже в проросійському електоральному полі рівних йому немає, що підкреслює демонстративна підтримка навіть представників ОРДЛО. Процес звільнення та обміну полонених, постачання і транзит російського газу в Україну, війна на Донбасі — мабуть, далеко не повний перелік питань, де Москва може робити ставку на Медведчука, надаючи йому перевагу перед тими ж Зеленським та Єрмаком.

Мало того, домашній арешт лідера ОПЗЖ залишається у фокусі уваги європейських та американських ЗМІ, а самого політика часто цитують не лише українські, а й світові агенції. При цьому, навіть не маючи можливості виступати з трибуни Верховної Ради, нардеп проводить зустрічі з європейськими парламентаріями, які потім відкрито говорять про тиск з боку української влади з трибун Європарламенту та інших західних інституцій.

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