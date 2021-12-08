Рус

#5 — Віктор Медведчук

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
40
Політик є лідером найбільшої опозиційної фракції у парламенті Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:25
Політик є лідером найбільшої опозиційної фракції у парламенті

Лідер ОПЗЖ посів високе місце у рейтингу "Телеграфу"

Віктор Медведчук після останніх парламентських виборів зумів повернути собі солідну політичну вагу, ставши лідером найбільшої опозиційної партії ОПЗЖ, яка має другу за величиною фракцію в парламенті. І хоча поява в Раді монобільшості "Слуг народу" спочатку відвела опозиції швидше роль статиста, зі зростанням внутрішніх суперечностей у владі, політична вага супротивників Зеленського зростає.

Незважаючи на кримінальне переслідування та домашній арешт, Медведчук бере активну участь у політичному житті країни, використовуючи публічність для донесення своєї позиції, часто критичної стосовно того, що відбувається в Україні. Медведчук має особливий козир, якого точно немає більше ні в кого в нашій країні — підтримка з боку президента Росії Володимира Путіна. У західній пресі неодноразово писали, що Кремль висував Зеленському умову звільнити Медведчука та припинити політичне переслідування. Очевидно, крім власного кума, спертися Путіну в Україні нема на кого, тому підтримка Медведчука з боку президента РФ зростає.

В умовах наближення парламентських та президентських виборів цей бонус сильно підвищить позиції Медведчука та його партії ОПЗЖ, адже в проросійському електоральному полі рівних йому немає, що підкреслює демонстративна підтримка навіть представників ОРДЛО. Процес звільнення та обміну полонених, постачання і транзит російського газу в Україну, війна на Донбасі — мабуть, далеко не повний перелік питань, де Москва може робити ставку на Медведчука, надаючи йому перевагу перед тими ж Зеленським та Єрмаком.

Мало того, домашній арешт лідера ОПЗЖ залишається у фокусі уваги європейських та американських ЗМІ, а самого політика часто цитують не лише українські, а й світові агенції. При цьому, навіть не маючи можливості виступати з трибуни Верховної Ради, нардеп проводить зустрічі з європейськими парламентаріями, які потім відкрито говорять про тиск з боку української влади з трибун Європарламенту та інших західних інституцій.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Віктор Медведчук
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Політика
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Прапори США та Росії
Кремль не пішов на примирення: висновки західної преси щодо переговорів Путіна та Байдена
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"
Дата публікації
Категорія
Вперше Омікрон виявили у листопаді 2021 року
Вакцинація все ще ефективна, але є нюанс: у ВООЗ розповіли про Омікрон
Дата публікації
Категорія
Біда української нерухомості – ціна на неї захмарні, але іншої немає
Нерухомість в Україні: занадто дорога, щоб купувати, але й дешевшати не буде