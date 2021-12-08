2 — Рінат Ахметов

Ахметов опинився у рейтингу найвпливовіших політиків невипадково

Старий вовк — знає толк — цю приказку легко застосувати щодо Ахметова.

Знаючи, що до влади прийшла людина з телевізора, наприкінці 2019 року олігарх додав у свій медіа-холдинг ще один канал – "Україна 24". Він зайняв нішу інформаційного мовлення і різко збільшив аудиторію після закриття NewsOne, Zik та "112 Україна". Зараз найбагатша людина України публічно намагається похитнути позиції парочки з першого рядка нашого рейтингу. Отут і знадобилися телеканали.

Але ж Ахметов – не політик, заперечать читачі. Безперечно, але до кінця 2021 року роль бізнесмена в політиці надто висока, щоб її ігнорувати. Рінат Леонідович міцно став на ноги за Леоніда Кучми й з того часу не здає своїх позицій. Навпаки, бізнес-імперія олігарха зростає, а в умовах майбутньої енергетичної кризи контроль над більшістю ТЕС лише збільшує його важливість для життя держави.

Ахметов любить показово заперечувати свій вплив на політику, але у парламенті та Кабміні завжди є його люди. Харизматичні політики та їхні проєкти, мажоритарники з-поміж колишніх співробітників підприємств, міністри, які допомагають зробити так, щоб бізнесмен збільшував свої мільярди. Досвіду в політиці Ахметову не позичати, він завжди вміло розкладає яйця у різні кошики. Наразі, наприклад, під його патронатом набирає сил проєкт Дмитра Разумкова, а перевірені кадри з минулої влади регулярно з’являються в ефірі каналів олігарха. Підтримка Разумкова та спроба роздробити "Слуг народу" призвела до відкритої війни Ахметова з Зеленським, переможців у якій апріорі не може бути двоє.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.