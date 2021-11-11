Чи замерзне Україна цієї зими і чому ми опинилися без вугілля, газу та електрики

Україна серйозно ризикує довести себе до блекауту цієї зими. Наскільки це можливо, розбиралися наші журналісти.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 10 листопада прокоментував ситуацію з цінами на енергоносії. Прозвучала низка цікавих, але досить спірних тез. Їх прокоментували для "Телеграфа" експерти у сфері енергетики.

Версія Зеленського: все добре, а те, що погано – це олігархи

На думку Зеленського, енергокриза нині спостерігається не в Україні, а у світі. У нас нібито ситуація в цьому плані набагато краща: газ – дешевше, тарифи – не зросли. При цьому тарифи демонстрували зростання ще у жовтні. А платіжки, які прийдуть після листопада, точно шокують багатьох.

Також Зеленський звинуватив "олігархічні структури", які перед опалювальним сезоном нібито традиційно "починають грати у гру під назвою штучний дефіцит". І пообіцяв, що в когось почнеться "пекельний період", оскільки "у держави закінчується ангельське терпіння".

Тут був явний камінчик у город найбагатшої людини України Ріната Ахметова та підконтрольних йому енергоструктур.

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Раніше "Телеграф" розповів, як і чому Ахметов останнім часом відкрито конфліктує із Зеленським.

Екс-заступник міністра внутрішніх справ України, колишній губернатор Закарпаття та Луганщини, народний депутат Верховної Ради 6-го та 7-го скликань Геннадій Москаль запевняв, що центральна влада заплющує очі на проблеми, у тому числі з підготовкою до опалювального сезону та можливим зростанням тарифів. На його думку, Зеленський і Ко намагаються зробити громовідведення з місцевої влади.

Ну, а тепер громовідвід, схоже, вирішили зробити з поки що офіційно невизнаних олігархів.

Президент помітить проблему, коли розпочнуться віялові відключення?

Член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що звернення Зеленського – більш емоційне, ніж конструктивне.

"Не було конкретних цифр і аргументів, чому він вважає, що у нас немає дефіциту енергоресурсів, тих же газу та вугілля. Тоді як він є. Вугілля на складах – менш як 450 тисяч тонн. Це антирекорд, – наголошує експерт. – На подібному дні ми були в лютому цього року. Тоді довелося закуповувати електроенергію з Білорусі та Росії, тільки це і врятувало від тотального блекауту. Якщо це не проблема для президента, що тоді проблема? Коли він її помітить? Коли вже почнуть віялові відключення? Може, тому й апелює до власників ТЕС та ТЕЦ, до олігархів. Мовляв, це їхня проблема".

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Юрій Корольчук не заперечує, що нестача вугілля – проблеми компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Тому що саме вона має у власності більше ТЕС, більше вугілля видобувають.

"Але об’єктивно останніми роками склалася ситуація, коли є дефіцит вугілля — і ми його імпортуємо. У середньому 5-6 млн тонн. У 2020-му, коли економіка знизилася — близько 2,5 млн тонн. Цей обсяг потрібно було закупити. Представники ДТЕК цього не зробили та можна сказати, що це помилка компанії. Там бачили зростання цін на вугілля у квітні-травні, і чекали, що ціна знизиться. У результаті прорахувалися", — розповідає експерт.

Після цього, продовжує Корольчук, ДТЕК нічого не змогли знайти на ринку, адже інші світові компанії стрімко викуповували запаси вугілля, які їм бракувало.

"Тож в цьому сенсі "прокол" з боку менеджерів ДТЕК. З іншого боку – вони не змогли б заплатити навіть колишню ціну за потрібні обсяги вугілля, бо біда з оборотними коштами. Електроенергію генерувальним компаніям доводиться продавати за низькою ціною. Відповідні обмеження встановила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). А наростити видобуток власного вугілля для потрібних обсягів було об’єктивно неможливо. У результаті склалася патова ситуація", — пояснює експерт.

На думку Юрія Корольчука, в умовах, що склалися, Україна не має іншого виходу, крім як імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії. Причому багато в чому саме непродумані кроки нашої держави на енергоринку (як і не зроблені вчасно кроки) призвели до цього, зазначає експерт. І погано, що президент цього не визнає, воліючи лякати власників генерувальних компаній "пекельним періодом".

З газом теж – допоможи, боже!

Постійні запевнення влади про достатні обсяги блакитного палива у підземних сховищах газу (ПСГ) також не витримують критики. Тому що з нібито наявних там 18 млрд кубометрів Україні, за фактом, належить лише 4,5 млрд.

"У нас у підземних сховищах свого газу не вистачає, – наголошує Юрій Корольчку. – Нафтогаз закачав туди всього 4,5 млрд кубів, а мав 9. Темпи відбору газу зі сховищ показують, що у нас на кінець січня там буде лише 10 млрд кубів газу. Основна частина – газ контрагентів, вони просто зберігають його у наших ПСГ. І нам, швидше за все, доведеться виконувати транзитні зобов’язання, обмежуючи своїх споживачів", – попереджає Юрій Корольчук.

Проблемою, на його думку, може бути те, що теплоелектростанції отримали від влади "добро" на спалювання газу замість дефіцитного вугілля.

"Але де вони будуть цей газ брати? Він же не передбачений у балансі для ТЕС і для ТЕЦ. Виходить, на підході чергова акція "прикрути" для споживачів? Чомусь президент про це не сказав. Натомість заявив, що у світі енергетична криза є, а в нас ніби ні. Ага, звичайно… Не згадав він і про те, що ціну на газ для побутових споживачів вдалося утримати, бо їм поставляють газ українського видобутку. Це не заслуга Зеленського, Шмигаля, попередніх влад. У нас є свій видобуток газу, ось тільки (і про це президент теж промовчав), чомусь досі не притягнуті до відповідальності ті, хто провалив програму збільшення видобутку українського газу. Не витримує критики і його заява, що ціни на тепло не зростуть. Повірте мені, — зростуть. На тлі загального подорожчання просто немає іншого виходу. Мені здається, в енергетичній частині це був точно помилковий виступ, — резюмує Юрій Корольчук. — Як свого часу заява Зеленського, що ми — чемпіони з боротьби з коронавірусом"

Що треба зробити якнайшвидше

Гендиректор ТОВ "Нафтогазбудінформатика", голова експертної ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський погоджується з тим, що ситуація з проходженням опалювального сезону 21/22 напружена. Але не вважає її катастрофічною чи критичною.

"Є проблеми й з вугіллям, і з запасами в підземних сховищах газу (ПСГ). Але все це вирішується, — запевняє експерт. — Що, на мій погляд, треба зробити протягом місяця. Перше — постаратися викупити в іноземних трейдерів 2 млрд кубометрів газу, які знаходяться в митному складі (ввезений без податкових платежів і може бути вивезений з країни) у наших ПСГ, причому викупити за ринковими цінами, не намагатись змусити їх продати за якоюсь символічною ціною – собівартість плюс ще щось… Це дискредитує Україна як країна, яка гарантує збереження у своїх ПСГ європейського газу. Якщо ми це зробимо, у нас не буде особливих проблем із газом за умови, що зима не виявиться екстремально холодною. Друге, що потрібно зробити – налагодити чітку координацію диспетчерських служб Оператора газотранспортної системи (ГТС) України та Оператора зберігання. Щоб вони працювали узгоджено в опалювальний сезон. Від цього також багато залежить".

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Безперечно, слід поповнювати запаси вугілля. Якщо ми матимемо нормальну кількість вугілля, нам не доведеться витрачати 1,5 млрд кубів газу на виробництво електроенергії, підкреслює Леонід Уніговський.

Він також вважає, що вже зараз треба думати про опалювальний сезон 2022-2023 років. І прогнозує, що там ситуація буде значно складнішою.

"Ми вийшли цієї зими із запасом 18 млрд кубометрів газу в ПСГ. Навесні в сховищах залишиться тільки буферний газ, який не бажано викачувати. За літо нам доведеться накопичити досить великі обсяги газу. А ціна навряд чи знизиться, — пояснює Леонід Уніговський. — Я б рекомендував ухвалити закон про стратегічні резерви природного газу (скільки саме – потрібно прорахувати), щоб була окрема фінансова схема його купівлі, це справа не тільки Нафтогазу, а насамперед держави – забезпечити енергетичну безпеку України. Мають бути передбачені у бюджеті, а не покладені якимось чином на Нафтогаз. Такі резерви мають бути. Про це зараз, до речі, все голосніше говорять і в ЄС".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через зростання цін на газ Росія пропонувала ЄС нові довгострокові контракти на постачання. Проте Єврокомісія пропозицію відхилила.

Україна після цього запропонувала збільшити обсяги прокачування газу вітчизняною ГТС, а Зеленський навіть пропонував на це знижку в 50%.