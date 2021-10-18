"Тарифи і карантин: з місцевої влади центр просто зробив громовідвід"

Політик Геннадій Москаль розповів, як будуть виживати українці, підприємства і місцева влада в цей опалювальний сезон

Екс-заступник міністра внутрішніх справ України, колишній губернатор Закарпаття і Луганщини, народний депутат Верховної Ради 6-го і 7-го скликань Геннадій Москаль поділився думкою про проблему, яка хвилює українців, як ніколи.

"Україна входить в опалювальний сезон 2021-2022 з величезними проблемами. І якщо рекордні ціни на газ мають певні пояснення (хоч нам від цього не легше, тому що гряде загальне подорожчання), то пояснити дію центральної влади в ракурсі підготовки до опалювального сезону вкрай складно. Швидше можна говорити про бездіяльність, непрофесійність. І політики перекладають всі проблеми на регіони…"