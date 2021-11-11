Україна просила вугілля в окупантів? РосЗМІ відзначилися новим гучним фейком

Медіа РФ опублікувала низку матеріалів про прохання Києва про постачання вугілля з ОРДЛО.

Російська Федерація з першого листопада припинила постачати в Україну енергетичне вугілля, яке використовує кілька ТЕС. Одна з них – Луганська. Українські представники Тристоронньої контактної групи вказали на небезпеку такої ситуації, але в російських медіа з’явилася низка матеріалів, що Київ зацікавлений у постачанні вугілля з окупованих територій.

Про це ТКГ повідомляє у Телеграмі.

Великі РосЗМІ, посилаючись на представників окупаційної влади Донбасу, повідомили про інтерес у закупівлі палива.

Заголовки російських видань

У ТКГ спростовують ці заяви і повідомляють, що лише вказали на небезпеку ситуації, що склалася в енергетиці, для жителів Луганщини як в ОРДЛО, так і на підконтрольній території.

Луганська ТЕС не тільки виробляє тепло та електроенергію для луганчан, а й забезпечує подачу води до окупованих районів — надаючи струм до Попаснянського райводоканалу. У ТКГ заявили про використання питання безпеки мешканців у пропаганді.

Цитата з повідомлення ТКГ

Раніше "Телеграф" писав про початок постачання електроенергії з Білорусі — з 6 листопада. Але протягом кількох днів білоруське Міненергетики заявило про припинення і нові контракти не підписано.