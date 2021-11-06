Україна купує білоруську електроенергію: подробиці

Контракт підписано до кінця листопада.

Незважаючи на більш ранні заяви політиків, що постачати електроенергію з Білорусі не планують, імпорт все ж таки почався. Кількість електроенергії, що поставляється, — 5 МВт на годину.

Про це свідчать дані "Укренерго".

Початок поставок також підтвердили і у білоруському Міненергетики. Вони повідомляють, що постачання триватимуть до кінця листопада. Відомо також, що за добу поставлятимуть 115 МВт. Такі потужності зарезервовані на шосте листопада. Постачання триватиме 23 години. Однієї години вночі експорту в Україну не буде через режим роботи білоруської енергосистеми.

Раніше в "Укренерго" повідомляли про вимушену активацію аварійної допомоги з енергосистеми Білорусі 2 листопада. На такий крок пішли через проблеми на Курахівській, Криворізькій та Бурштинській ТЕС.

"Телеграф" повідомляв, що заборона на експорт електроенергії з Білорусі минула до початку листопада. Через проблеми з постачанням вугілля на українські ТЕС, які пов’язані із припиненням ввезення палива з Росії, можуть бути проблеми з функціонуванням української енергосистеми.

Також повідомлялося, що попри зниження вартості електроенергії для споживачів, частина громадян у квитанції матиме старі тарифи.