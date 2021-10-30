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Поставок електроенергії з Росії та Білорусі все ж таки не буде

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Чи вистачить Україні електроенергії – поки що невідомо. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 15:13
Чи вистачить Україні електроенергії – поки що невідомо.

Частина теплових електростанцій має проблеми із запасами вугілля.

Купувати в Росії електроенергію з листопада Україна не буде — постачання не розпочнеться. Російський оператор "Інтер РАО" спочатку оголосив аукціон, а потім скасував його.

Про це повідомив Андрій Герус, голова парламентського комітету з питань енергетики.

Також не провели аукціони на закупівлю електроенергії з Білорусі.

З 12 українських ТЕС, запаси вугілля недостатні на семи, вони нижчі від мінімального рівня, які мають бути на ТЕС згідно з їхніми умовами діяльності.

ТЕС на яких недостатньо вугілля :

  • Курахівська
  • Запорізька
  • Придніпровська
  • Зміївська
  • Вуглегірська
  • Трипільська
  • Слов’янська

На деяких теплових електростанціях запаси нижчі за необхідні вдвічі і більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія не постачатиме в Україну енергетичне вугілля двох видів. Від такого рішення можуть постраждати три українські ТЕС та три ТЕЦ, які використовували це вугілля. Одна з них — Слов’янська ТЕС, як писалося вище, має проблеми із мінімальним запасом палива. Також, в Україні, попри зниження тарифу на електроенергію, частина користувачів продовжує оплачувати послугу за вищим тарифом.

Теги:
#Росія #Електроенергія #Поставки
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