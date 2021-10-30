Поставок электроэнергии из России и Беларуси все же не будет

У части тепловых электростанций есть проблемы с запасами угля.

Закупать у России электроэнергию с ноября Украина не будет — поставки не начнутся. Российский оператор "Интер РАО" сначала огласил аукцион, а после — отменил его.

Об этом сообщил Андрей Герус, глава парламентского комитета по энергетике.

Также не провели аукционы на закупку электроэнергии из Беларуси.

Из 12 украинских ТЭС, запасы угля недостаточны на семи, они ниже минимального уровня, которые должны быть на ТЭС согласно их условиям деятельности.

ТЭС на которых недостаточно угля:

Кураховская

Запорожская

Приднепровская

Змиевская

Углегорская

Трипольская

Славянская

На некоторых тепловых электростанциях запасы ниже необходимых вдвое и более.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия не будет поставлять в Украину энергетический уголь двух видов. От такого решения могут пострадать три украинских ТЭС и три ТЭЦ, которые использовали этот уголь. Одна из них — Славянская ТЭС, как писалось выше, имеет проблемы с минимальным запасом топлива. Также, в Украине, несмотря на снижение тарифа на электроэнергию, часть пользователей продолжает оплачивать услугу по высшему тарифу.