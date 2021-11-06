Укр

Украина закупает белорусскую электроэнергию: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Энергетическая система Беларуси. Новость обновлена 06 ноября 2021, 12:22
Энергетическая система Беларуси.

Контракт подписан до конца ноября.

Несмотря на более ранние заявления политиков, что поставлять электроэнергию из Беларуси не планируют, импорт все же начался. Количество поставляемой электроэнергии — 5 МВт в час. 

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго". 

Начало поставок также подтвердили и в белорусском Минэнергетики. Они сообщают, что поставки продлятся до конца ноября. Известно также, что в сутки будут поставлять 115 МВт. Такие мощности зарезервированы на шестое ноября. Поставка продлится 23 часа. Один час ночью экспорта в Украину не будет из-за режима работы белорусской энергосистемы. 

Ранее в "Укрэнерго" сообщали про вынужденную активацию аварийной помощи из энергосистемы Беларуси второго ноября. На такой шаг пошли из-за проблем на Кураховской, Криворожской и Бурштынской ТЭС.

"Телеграф" сообщал, что заперт на экспорт электроэнергии из Беларуси истек к началу ноября. Из-за проблем с поставками угля на украинские ТЭС, которые связаны с прекращением ввоза топлива из России, могут быть проблемы с функционированием украинской энергосистемы. 

Также сообщалось, что несмотря на понижение стоимости электроэнергии для потребителей, у части граждан в квитанции будут старые тарифы.

Теги:
#Украина #Беларусь #Электроэнергия
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