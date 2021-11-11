Украина просила уголь у оккупантов? РосСМИ отличились новым громким фейком

Медиа РФ опубликовали ряд материалов о просьбе Киева о поставках угля из ОРДЛО.

Российская Федерация с первого ноября прекратила поставлять в Украину энергетический уголь, который использует несколько ТЭС. Одна из них — Луганская. Украинские представители Трехсторонней контактной группы указала на опасность такой ситуации, но в российских медиа появились ряд материалов, что Киев заинтересован в поставках угля с оккупированных территорий.

Об этом ТКГ сообщает в Телеграм.

Крупные РосСМИ, ссылаясь на представителей оккупационных властей Донбасса, сообщили об интересе в закупках топлива.

Заголовки российских изданий

В ТКГ опровергают эти заявления и сообщают, что лишь указали на опасность сложившейся ситуации в энергетики для жителей Луганщины как в ОРДЛО, так и на подконтрольной территории.

Луганская ТЭС не только производит тепло и электроэнергию для луганчан, но и обеспечивает подачу воды в оккупированные районы — предоставляя ток в Попаснянский райводоканал. В ТКГ заявили об использовании вопроса безопасности жителей в пропаганде.

Цитата из сообщения ТКГ

Ранее "Телеграф" писал о начале поставок электроэнергии из Беларуси — с 6 ноября. Но в течение нескольких дней белорусское Минэнергетики заявило о прекращении и что новые контракты подписаны не будут.