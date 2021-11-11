Украина просила уголь у оккупантов? РосСМИ отличились новым громким фейком
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 89
Медиа РФ опубликовали ряд материалов о просьбе Киева о поставках угля из ОРДЛО.
Российская Федерация с первого ноября прекратила поставлять в Украину энергетический уголь, который использует несколько ТЭС. Одна из них — Луганская. Украинские представители Трехсторонней контактной группы указала на опасность такой ситуации, но в российских медиа появились ряд материалов, что Киев заинтересован в поставках угля с оккупированных территорий.
Об этом ТКГ сообщает в Телеграм.
Крупные РосСМИ, ссылаясь на представителей оккупационных властей Донбасса, сообщили об интересе в закупках топлива.
В ТКГ опровергают эти заявления и сообщают, что лишь указали на опасность сложившейся ситуации в энергетики для жителей Луганщины как в ОРДЛО, так и на подконтрольной территории.
Луганская ТЭС не только производит тепло и электроэнергию для луганчан, но и обеспечивает подачу воды в оккупированные районы — предоставляя ток в Попаснянский райводоканал. В ТКГ заявили об использовании вопроса безопасности жителей в пропаганде.
Ранее "Телеграф" писал о начале поставок электроэнергии из Беларуси — с 6 ноября. Но в течение нескольких дней белорусское Минэнергетики заявило о прекращении и что новые контракты подписаны не будут.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-