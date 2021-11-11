Укр

Украина просила уголь у оккупантов? РосСМИ отличились новым громким фейком

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
89
Луганская ТЭС находится в городе Счастье. Новость обновлена 11 ноября 2021, 09:19
Луганская ТЭС находится в городе Счастье.

Медиа РФ опубликовали ряд материалов о просьбе Киева о поставках угля из ОРДЛО.

Российская Федерация с первого ноября прекратила поставлять в Украину энергетический уголь, который использует несколько ТЭС. Одна из них — Луганская. Украинские представители Трехсторонней контактной группы указала на опасность такой ситуации, но в российских медиа появились ряд материалов, что Киев заинтересован в поставках угля с оккупированных территорий. 

Об этом ТКГ сообщает в Телеграм. 

Крупные РосСМИ, ссылаясь на представителей оккупационных властей Донбасса, сообщили об интересе в закупках топлива.

Заголовки российских изданий
Заголовки российских изданий

В ТКГ опровергают эти заявления и сообщают, что лишь указали на опасность сложившейся ситуации в энергетики для жителей Луганщины как в ОРДЛО, так и на подконтрольной территории. 

Луганская ТЭС не только производит тепло и электроэнергию для луганчан, но и обеспечивает подачу воды в оккупированные районы — предоставляя ток в Попаснянский райводоканал. В ТКГ заявили об использовании вопроса безопасности жителей в пропаганде.

Цитата из сообщения ТКГ
Цитата из сообщения ТКГ

Ранее "Телеграф" писал о начале поставок электроэнергии из Беларуси — с 6 ноября. Но в течение нескольких дней белорусское Минэнергетики заявило о прекращении и что новые контракты подписаны не будут.

Теги:
#Уголь #Электроэнергия #Луганская ТЭС #ТКГ
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский
Политика
Почему Зеленский поссорился с Ахметовым и кто выйдет победителем из этой войны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский
Почему Зеленский поссорился с Ахметовым и кто выйдет победителем из этой войны
Дата публикации
Категория
Ситуация с беженцами в Беларуси накаляется
Беженцы ночуют в подъездах, а на границу с Польшей их свозят лукашенковские силовики, - белорусская журналистка
Дата публикации
Категория
Верховный суд "отменил" проценты за пользование займом
100% годовых - теперь реальность: украинцам разрешили давать в долг под любой процент
Дата публикации
Категория
"Изоляция"
Изнасилования, пытки током и унижения: что происходило в тюрьме боевиков "Изоляция", рассказал бывший узник
Дата публикации
Категория
"Евробляхеров" ждут не лучшие времена
Уже сегодня за евробляхи снова начнут штрафовать: что делать владельцам нерастаможенных авто