Укр

Лукашенко сворачивает поставки электричества в Украину: опубликован документ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ЛЭП Новость обновлена 08 ноября 2021, 23:03
ЛЭП

В "Белэнерго" уведомило участников рынка о прекращении поставок.

Беларусь, которая недавно начала поставлять Украине электроэнергию, теперь изменила свое решение и сворачивает экспорт.

Об этом сообщила в соцсети Фейсбук эксперт в энергетических вопросах Ольга Кошарная, обнародовав копию официального документа "Белэнерго".

"Сенсация, кровь из глаз! Ожидаемо, впрочем", — написала она.

В прикрепленном к посту документе говорится, что с ноября 2021 года поставки беларусской электроэнергии в украинские энергосети будут прекращены.

Кроме того, там указано, что заключение новых контрактов с Украиной не планируются.

Соответствующее письмо было подписано директором "Белэнерго" Павлом Дроздом и направлено украинским участникам рынка.

Беларусь останавливает поставки электричества в Украину
Беларусь останавливает поставки электричества в Украину

Как сообщалось ранее, о начале поставок электроэнергии из Беларуси, на фоне критической нехватки угля на украинских ТЭС, стало известно в конце октября.

Тогда сообщалось, что НАЭК "Энергоатом" выкупила мощности сечения на границе с Беларусью в 885 МВТ из 900 возможных даже несмотря на запрет Кабмина на экспорт энергии оттуда.

Уже 2 ноября стало известно, что Беларусь начала подавать электричества по договору об аварийной помощи. Кроме того, в белорусском Минэнергетики подтвердили, что согласно заключенным контрактам, в ноябре будут осуществляться поставки в Украину.

Также в сети появлялась информация, что "Укрэнерго" проводило аукцион на поставки электричества из России. Впрочем, позже стало известно, что его отменили.

Теги:
#Украина #Беларусь #Электроэнергия
ЛЭП
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