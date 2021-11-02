В Украину начало поступать электричество из Беларуси: о чем речь

Первые 500 МВт должны быть поданы в Украину с 14:00 до 21:00.

В связи с критической нехваткой угля на ТЭС Украины, 2 ноября начались поставки электроэнергии из Беларуси.

О подаче электричества проинформировало Минэнерго Беларуси.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", — сказано в сообщении.

В сообщении указано, что такой запрос поступил со стороны Украины.

Поставки будут осуществляться до 21:00.

Ведомство также подчеркнуло, что дело касается аварийных поставок, а о долгосрочных контрактах речи пока не идет.

Как сообщалось ранее, 27 октября появилась информация, что НАЭК "Энергоатом" выкупил право пользования основными мощностями сечения на границе Украины и Беларуси по итогу аукциона, проведенного "Укрэнерго".

Уже на следующий день появились сообщения, что Украина возобновит поставки энергии и из России даже несмотря на запрет со стороны правительства. Впрочем, глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус позже сообщил, что Россия сначала объявила об аукционе, а затем отменила его. Такая же ситуация произошла и с Беларусью.