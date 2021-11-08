Лукашенко згортає постачання електрики в Україну: опубліковано документ

У "Беленерго" повідомило учасників ринку про припинення поставок.

Білорусь, яка нещодавно почала постачати Україні електроенергію, тепер змінила своє рішення і згортає експорт.

Про це повідомила в соцмережі Фейсбук експерт з енергетичних питань Ольга Кошарна, оприлюднивши копію офіційного документа "Беленерго".

"Сенсація, кров з очей! Очікуємо, втім", — написала вона.

У прикріпленому до поста документі йдеться, що з листопада 2021 року постачання білоруської електроенергії в українські енергомережі буде припинено.

Крім того, там зазначено, що укладання нових контрактів з Україною не планується.

Відповідний лист був підписаний директором "Беленерго" Павлом Дроздом та направлений українським учасникам ринку.

Білорусь зупиняє постачання електрики в Україну

Як повідомлялося раніше, про початок постачання електроенергії з Білорусі на тлі критичної нестачі вугілля на українських ТЕС стало відомо наприкінці жовтня.

Тоді повідомлялося, що НАЕК "Енергоатом" викупила потужності перетину на кордоні з Білоруссю в 885 МВТ із 900 можливих навіть попри заборону Кабміну на експорт енергії звідти.

Вже 2 листопада стало відомо, що Білорусь розпочала подавати електрику за договором про аварійну допомогу. Крім того, у білоруському Міненергетики підтвердили, що згідно з укладеними контрактами, у листопаді здійснюватимуться постачання в Україну.

Також у мережі з’являлася інформація, що "Укренерго" проводило аукціон на постачання електрики з Росії. Втім, пізніше стало відомо, що його скасували.