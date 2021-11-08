Лукашенко згортає постачання електрики в Україну: опубліковано документ
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У "Беленерго" повідомило учасників ринку про припинення поставок.
Білорусь, яка нещодавно почала постачати Україні електроенергію, тепер змінила своє рішення і згортає експорт.
Про це повідомила в соцмережі Фейсбук експерт з енергетичних питань Ольга Кошарна, оприлюднивши копію офіційного документа "Беленерго".
"Сенсація, кров з очей! Очікуємо, втім", — написала вона.
У прикріпленому до поста документі йдеться, що з листопада 2021 року постачання білоруської електроенергії в українські енергомережі буде припинено.
Крім того, там зазначено, що укладання нових контрактів з Україною не планується.
Відповідний лист був підписаний директором "Беленерго" Павлом Дроздом та направлений українським учасникам ринку.
Як повідомлялося раніше, про початок постачання електроенергії з Білорусі на тлі критичної нестачі вугілля на українських ТЕС стало відомо наприкінці жовтня.
Тоді повідомлялося, що НАЕК "Енергоатом" викупила потужності перетину на кордоні з Білоруссю в 885 МВТ із 900 можливих навіть попри заборону Кабміну на експорт енергії звідти.
Вже 2 листопада стало відомо, що Білорусь розпочала подавати електрику за договором про аварійну допомогу. Крім того, у білоруському Міненергетики підтвердили, що згідно з укладеними контрактами, у листопаді здійснюватимуться постачання в Україну.
Також у мережі з’являлася інформація, що "Укренерго" проводило аукціон на постачання електрики з Росії. Втім, пізніше стало відомо, що його скасували.
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