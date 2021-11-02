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В Україну почала надходити електрика з Білорусі: про що йдеться

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЛЕП Новина оновлена 02 листопада 2021, 17:39
ЛЕП

Перші 500 МВт мають бути подані до України з 14:00 до 21:00.

У зв’язку з критичною нестачею вугілля на ТЕС України, 2 листопада почалися постачання електроенергії з Білорусі.

Про подачу електрики поінформувало Міненерго Білорусі.

"2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт", — сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що такий запит надійшов з боку України.

Постачання здійснюватимуться до 21:00.

Відомство також підкреслило, що справа стосується аварійних поставок, а про довгострокові контракти поки не йдеться.

Як повідомлялося раніше, 27 жовтня з’явилася інформація, що НАЕК "Енергоатом" викупив право користування основними потужностями перетину на кордоні України та Білорусі за підсумками аукціону, проведеного "Укренерго".

Вже наступного дня з’явилися повідомлення, що Україна відновить постачання енергії і з Росії навіть попри заборону уряду. Втім, голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус пізніше повідомив, що Росія спочатку оголосила про аукціон, а потім скасувала його. Така сама ситуація сталася і з Білоруссю.

Теги:
#Україна #Білорусь #Електроенергія
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