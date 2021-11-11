Замёрзнет ли Украина этой зимой и почему мы оказались без угля, газа и электричества

Украина всерьез рискует довести себя до блэкаута этой зимой. Насколько это возможно — разбирались наши журналисты

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября прокомментировал ситуацию с ценами на энергоносители. Прозвучал ряд интересных, но довольно спорных тезисов. Их прокомментировали для "Телеграфа" эксперты в сфере энергетики.

Версия Зеленского: всё хорошо, а то, что плохо – это олигархи

По мнению Зеленского, энергокризис в настоящее время наблюдается не в Украине, а в мире. У нас якобы ситуация в этом плане обстоит намного лучше: газ – дешевле, тарифы – не выросли. При этом тарифы демонстрировали рост еще в октябре. А платежки, которые придут после ноября, точно повергнут многих в шок.

Также Зеленский обвинил "олигархические структуры", которые перед отопительным сезоном якобы традиционно "начинают играть в игру под названием искусственный дефицит". И пообещал, что у кого-то начнется "адский период", так как "у государства заканчивается ангельское терпение".

Тут был явный камушек в огород богатейшего человека Украины Рината Ахметова и подконтрольных ему энергоструктур.

Ранее "Телеграф" рассказал, как и почему Ахметов в последнее время открыто конфликтует с Зеленским.

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль уверял, что центральная власть закрывает глаза на проблемы, в том числе с подготовкой к отопительному сезону и возможным ростом тарифов. По его мнению, Зеленский и Ко пытаются сделать громоотвод из местных властей.

Ну, а теперь громоотвод, похоже, решили сделать из пока еще официально непризнанных олигархов.

Президент заметит проблему, когда начнутся веерные отключения?

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что обращение Зеленского – больше эмоциональное, нежели конструктивное.

"Не было конкретных цифр и аргументов, почему он считает, что у нас нет дефицита энергоресурсов, тех же газа и угля. Тогда как он есть. Угля на складах – менее 450 тысяч тонн. Это антирекорд, – подчеркивает эксперт. – На подобном дне мы были в феврале этого года. Тогда пришлось закупать электроэнергию из Беларуси и России, только это и спасло от тотального блэкаута. Если это – не проблема для президента, что тогда проблема? Когда он ее заметит? Когда уже начнут веерные отключения? Может, потому и апеллирует к собственникам ТЭС и ТЭЦ, к олигархам. Мол, это их проблема".

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Юрий Корольчук не отрицает, что недостача угля – проблемы компании ДТЭК Рината Ахметова. Потому что именно она имеет в собственности больше ТЭС, больше угля добывают.

"Но объективно в последние годы сложилась ситуация, когда есть дефицит угля — и мы его импортируем. В среднем 5-6 млн тонн. В 2020-м, когда экономика снизилась — около 2,5 млн тонн. Этот объем нужно было закупить. Представители ДТЭК этого не сделали и можно сказать, что это ошибка компании. Там видели рост цен на уголь в апреле-мае, и ждали, что цена снизится. В итоге просчитались", — рассказывает эксперт.

После этого, продолжает Корольчук, ДТЭК ничего не смогли найти на рынке, ведь другие мировые компании стремительно выкупали недостающие им запасы угля.

"Так что в этом смысле "прокол" со стороны менеджеров ДТЭК. С другой стороны – они не смогли бы заплатить даже прежнюю цену за нужные объемы угля, потому что беда оборотными средствами. Электроэнергию генерирующим компаниям приходится продавать по низкой цене. Соответствующие ограничения установила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). А нарастить добычу собственного угля для нужных объемов было объективно невозможно. В итоге сложилась патовая ситуация", – поясняет эксперт.

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По мнению Юрия Корольчука, в сложившихся условиях у Украины нет другого выхода, кроме как импортировать электроэнергию из Беларуси и России. Причем во многом именно непродуманные шаги нашего государства на энергорынке (равно как не сделанные вовремя шаги) привели к этому, отмечает эксперт. И плохо, что президент этого не признаёт, предпочитая пугать собственников генерирующих компаний "адским периодом".

С газом тоже – помоги, боже!

Постоянные заверения властей о достаточных объемах голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) также не выдерживают критики. Потому что из якобы имеющихся там 18 млрд кубометров Украине, по факту, принадлежит лишь 4,5 млрд.

"У нас в подземных хранилищах своего газа не хватает, – подчеркивает Юрий Корольчку. – Нафтогаз закачал туда всего 4,5 млрд кубов, а должен был 9. Темпы отбора газа из хранилищ показывают, что у нас на конец января там будет всего 10 млрд кубов газа. Основная часть – газ контрагентов, они просто хранят его в наших ПХГ. И нам, скорее всего, придется выполнять транзитные обязательства, ограничивая своих потребителей", – предупреждает Юрий Корольчук.

Проблемой, по его мнению, может быть и то, что теплоэлектростанции получили от властей "добро" на сжигание газа вместе дефицитного угля.

"Но где они будут этот газ брать? Он же не предусмотрен в балансе для ТЭС и для ТЭЦ. Получается, на подходе очередная акция "прикрути" для потребителей? Почему-то президент об этом не сказал. Зато заявил, что в мире энергетический кризис есть, а у нас как бы нет. Ага, конечно… Не упомянул он и том, что цену на газ для бытовых потребителей удалось удержать, потому что им поставляют газ украинской добычи. Это не заслуга Зеленского, Шмыгаля, предыдущих властей. А просто – у нас есть своя добыча газа. Вот только (и об этом президент тоже умолчал), почему-то до сих пор не привлечены к ответственности те, кто провалил программу увеличения добычи украинского газа. Не выдерживает критики и его заявление, что цены на тепло не вырастут. Поверьте мне, – вырастут. На фоне всеобщего подорожания просто нет иного выхода. Мне кажется, в энергетической части это было точно ошибочное выступление, – резюмирует Юрий Корольчук. – Как в свое время заявление Зеленского, что мы – чемпионы по борьбе с коронавирусом"

Что надо сделать как можно скорее

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский согласен с тем, что ситуация с прохождением отопительного сезона 21/22 напряженная. Но не считает ее катастрофической или критической.

"Есть проблемы и с углем, и с запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Но всё это решаемо, – уверяет эксперт. – Что, на мой взгляд, надо сделать в течение месяца. Первое – постараться выкупить у иностранных трейдеров 2 млрд кубометров газа, которые находятся в таможенном складе (ввезен без налоговых платежей и может быть вывезен из страны) в наших ПХГ. Причем выкупить по рыночным ценам. Не пытаться заставить их продать по какой-то символической цене – себестоимость плюс еще что-то… Это дискредитирует Украину как страну, гарантирующую хранение в своих ПХГ европейского газа. Если мы это сделаем, у нас не будет особых проблем с газом при условии, что зима не окажется экстремального холодной. Второе, что нужно сделать, – наладить четкую координацию диспетчерских служб Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины и Оператора хранения. Чтобы они работали согласованно в отопительный сезон. От этого тоже много зависит".

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Безусловно, следует пополнять запасы угля. Если у нас будет нормальное количество угля, нам не придется тратить 1,5 млрд кубов газа на производство электроэнергии, подчеркивает Леонид Униговский.

Он также считает, что уже сейчас надо думать об отопительном сезоне 2022-2023 гг. И прогнозирует, что ам ситуация будет значительно сложнее.

"Мы вышли на эту зиму с запасом 18 млрд кубометров газа в ПХГ. Весной в хранилищах останется только буферный газ, который не желательно выкачивать. За лето нам придется накопить достаточно большие объемы газа. А цена вряд ли снизится, – поясняет Леонид Униговский. – Я бы рекомендовал принять закон о стратегических резервах природного газа (сколько именно – нужно просчитать), чтобы была отдельная финансовая схема его покупки. Это дело не только Нафтогаза, но, прежде всего, государства – обеспечить энергетическую безопасность Украины. Деньги на закупку таких стратегических резервов должны быть предусмотрены в бюджете, а не возложены каким-либо образом на Нафтогаз. Такие резервы должны быть. Об этом сейчас, кстати, всё громче говорят и в ЕС".

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за роста цен на газ, Россия предлагала ЕС новые долгосрочные контракты на поставки. Однако Еврокомиссия предложение отклонила.

Украина после этого предложила увеличить объемы прокачки газа по отечественной ГТС, а Зеленский даже предлагал на это скидку в 50%.