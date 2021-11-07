Простые советы, как уменьшить потребление газа - Александр Охрименко
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Следует с умом подходить к обстановке жилища и даже готовке еды
С приходом холодного времени года очень хочется, чтобы в доме поддерживалась комфортная температура. Но из-за высоких цен на тепло порой приходится "прикручивать" газовые котлы. Есть несколько простых, но дельных советов для того, чтобы уменьшить потребление газа и, соответственно, сумму в платежных квитанциях.
- Замените старое и морально изношенное газовое оборудование на современное и экономичное. Коэффициент полезного действия старого газового оборудования составляет около 50%. В свою очередь, энергоэффективность современных отопительных приборов имеет показатель 90-93%.
- Установите счетчик газа. По мнению экспертов, это позволит снизить размер платежей примерно на 30%.
- Установите термоголовки на все батареи, гидрострелку на обвязке котла с частотно-регулируемым насосом, подключите комнатный хронометрический термостат, произведите теплоизоляцию мостиков холода.
- Используйте комнатный термостат и программатор, ведь это один из самых простых и дешевых способов достижения экономии энергии.
- Обеспечьте уплотнение оконных и дверных проемов — это поможет сэкономить около 30% тепла. По возможности установите многокамерные стеклопакеты, что позволит повысить температуру в помещении на 2-4 градуса.
- Поскольку наибольшей площадью квартиры, которая контактирует с внешней средой, есть стены, то их утепление позволит предотвратить потери тепла.
- В квартирах, которые находятся на первом этаже или в частных домовладениях, не лишним будет утепление полов. Значительное количество теплопотерь в домах — это тепло выходящее через пол.
- Старайтесь не закрывать радиаторы плотными шторами, экранами, мебелью – тепло будет эффективнее распределяться в помещении. Препятствия мешают теплому воздуху умеренно распространяться по комнате и понижают теплоотдачу радиаторов. Хороший эффект хранения тепла дает установка между радиатором и задней стенкой теплоотражающего экрана — так тепло не будет выходить через стену на улицу.
- На ночь снижайте температуру в помещении. Так можно и сэкономить газ, и обеспечить удобные условия для сна.
- Готовя еду, сразу после того, как вода закипит, уменьшите мощность газовой горелки вдвое. Готовьте на такой мощности горелки, которая необходима для выбранного Вами блюда, после закипания огонь нужно уменьшить в два раза.
- Учитывайте то, что самая большая температура находится на кончиках пламени, поэтому не позволяйте газу облизывать Ваши кастрюли и сковородки, ведь это вредит и посуде и Вашему семейному бюджету.
- Старайтесь реже готовить малообъемные блюда в газовой духовке. Иногда запечь два яблока или четыре картофелины лучше в микроволновке.
- Для экономии газа при нагревании воды газовым водонагревателем (котлом), установите регулятор газа на приборе так, чтобы не приходилось разбавлять горячую воду холодной на водяном кране (смесителе), и нагреваясь, вода должна быть приемлемой для тела – это значительно уменьшит расход газа для нагрева воды.
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