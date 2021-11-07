Следует с умом подходить к обстановке жилища и даже готовке еды

С приходом холодного времени года очень хочется, чтобы в доме поддерживалась комфортная температура. Но из-за высоких цен на тепло порой приходится "прикручивать" газовые котлы. Есть несколько простых, но дельных советов для того, чтобы уменьшить потребление газа и, соответственно, сумму в платежных квитанциях.

Замените старое и морально изношенное газовое оборудование на современное и экономичное. Коэффициент полезного действия старого газового оборудования составляет около 50%. В свою очередь, энергоэффективность современных отопительных приборов имеет показатель 90-93%.

Установите счетчик газа. По мнению экспертов, это позволит снизить размер платежей примерно на 30%.

Установите термоголовки на все батареи, гидрострелку на обвязке котла с частотно-регулируемым насосом, подключите комнатный хронометрический термостат, произведите теплоизоляцию мостиков холода.

Используйте комнатный термостат и программатор, ведь это один из самых простых и дешевых способов достижения экономии энергии.

Обеспечьте уплотнение оконных и дверных проемов — это поможет сэкономить около 30% тепла. По возможности установите многокамерные стеклопакеты, что позволит повысить температуру в помещении на 2-4 градуса.

Поскольку наибольшей площадью квартиры, которая контактирует с внешней средой, есть стены, то их утепление позволит предотвратить потери тепла.

В квартирах, которые находятся на первом этаже или в частных домовладениях, не лишним будет утепление полов. Значительное количество теплопотерь в домах — это тепло выходящее через пол.

Старайтесь не закрывать радиаторы плотными шторами, экранами, мебелью – тепло будет эффективнее распределяться в помещении. Препятствия мешают теплому воздуху умеренно распространяться по комнате и понижают теплоотдачу радиаторов. Хороший эффект хранения тепла дает установка между радиатором и задней стенкой теплоотражающего экрана — так тепло не будет выходить через стену на улицу.

На ночь снижайте температуру в помещении. Так можно и сэкономить газ, и обеспечить удобные условия для сна.

Готовя еду, сразу после того, как вода закипит, уменьшите мощность газовой горелки вдвое. Готовьте на такой мощности горелки, которая необходима для выбранного Вами блюда, после закипания огонь нужно уменьшить в два раза.

Учитывайте то, что самая большая температура находится на кончиках пламени, поэтому не позволяйте газу облизывать Ваши кастрюли и сковородки, ведь это вредит и посуде и Вашему семейному бюджету.

Старайтесь реже готовить малообъемные блюда в газовой духовке. Иногда запечь два яблока или четыре картофелины лучше в микроволновке.

Для экономии газа при нагревании воды газовым водонагревателем (котлом), установите регулятор газа на приборе так, чтобы не приходилось разбавлять горячую воду холодной на водяном кране (смесителе), и нагреваясь, вода должна быть приемлемой для тела – это значительно уменьшит расход газа для нагрева воды.