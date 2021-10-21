В "Нафтогазе" спрогнозировали, когда в Украине упадут цены на газ

Что будет с ценами на газ в следующем отопительном сезоне — неизвестно

На фоне существенного роста цены на газ в компании "Нафтогаз Украины" сделали прогноз, когда цены на голубое топливо в Украине пойдут на убыль. Как сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, о снижении цен в этом отопительном сезоне речи не идет.

Соответствующее заявление прозвучало в интервью изданию Deutsche Welle.

Витренко отметил, что цена на газ нормализуется после мая 2022 года. По его словам, в настоящее время европейские институты будут бороться с "Газпромом" и цены пойдут на спад.

"Когда мы будем фиксировать следующий период, то на приемлемом уровне для украинских потребителей", — добавил он.

При этом, как утверждает глава "Нафтогаза", для бытовых потребителей цену на газ на этот отопительный сезон "заморозят", однако что будет в следующем году — спрогнозировать трудно.

Напомним, с началом отопительного сезона ряд городов столкнулся с тем, что цены на газ начали стремительно расти, несмотря на обещания центральной власти. Это произошло потому, что местные органы проигнорировали Меморандум, по которому природный газ для выработки тепла населению должен продаваться по 7,42 грн за кубометр.

Также мы писали, с какими проблемами столкнется Украина в этом отопительном сезоне и как их можно решить.

Как сообщал "Телеграф" ранее, цена на газ в октябре существенно возрастет — пользователям придется заплатить 16,56 грн/кубический метр за помесячной тарифу.