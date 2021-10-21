У "Нафтогазі" спрогнозували, коли в Україні впадуть ціни на газ

Що буде з цінами на газ у наступному опалювальному сезоні — невідомо

На фоні суттєвого зростання ціни на газ у компанії "Нафтогаз України" зробили прогноз, коли ціни на блакитне паливо в Україні підуть на спад. Як повідомив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, про зниження цін у цьому опалювальному сезоні мови не йде.

Відповідна заява прозвучала у інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

Вітренко зазначив, що ціна на газ нормалізується після травня 2022 року. За його словами, у цей час європейські інституції будуть боротися з "Газпромом" і ціни підуть на спад.

"Коли ми будемо фіксувати наступний період, то на прийнятному рівні для українських споживачів", – додав він.

При цьому, як стверджує голова "Нафтогазу", для побутових споживачів ціну на газ на цей опалювальний сезон "заморозять", однак що буде у наступному році — спрогнозувати важко.

Нагадаємо, з початком опалювального сезону ряд міст зіштовхнувся з тим, що ціни на газ почали стрімко рости, попри обіцянки центральної влади. Це сталося через те, що місцеві органи проігнорували Меморандум, за яким природний газ для вироблення тепла населенню мав продаватися по 7,42 грн за кубометр.

Також ми писали, з якими проблемами зіткнеться Україна цього опалювального сезону і як їх можна вирішити.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ціна на газ у жовтні суттєво зросте — користувачам доведеться заплатити 16,56 грн/кубічний метр за помісячним тарифом.