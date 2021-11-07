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Прості поради, як зменшити споживання газу - Олександр Охрименко

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Олександр Охрименко Олександр Охрименко
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Вже з осені ціни в платіжках за тепло зростають наче на дріжджах Новина оновлена 07 листопада 2021, 10:29
Вже з осені ціни в платіжках за тепло зростають наче на дріжджах

Слід розумно підходити до обстановки житла і навіть приготування їжі.

Із настанням холодної пори року дуже хочеться, щоб у будинку підтримувалася комфортна температура. Але через високі ціни на тепло часом доводиться "прикручувати" газові котли. Є кілька простих, але слушних порад для того, щоб зменшити споживання газу і, відповідно, суму у платіжних квитанціях.

  • Замініть старе та морально зношене газове обладнання на сучасне та економічне. Коефіцієнт корисної дії старого газового обладнання становить близько 50%. У свою чергу енергоефективність сучасних опалювальних приладів має показник 90-93%.
  • Встановіть лічильник газу. На думку експертів, це дозволить знизити розмір платежів приблизно на 30%.
  • Встановіть термоголовки на всі батареї, гідрострілку на обв’язці котла із частотно-регульованим насосом, підключіть кімнатний хронометричний термостат, зробіть теплоізоляцію містків холоду.
  • Використовуйте кімнатний термостат і програматор, адже це один із найпростіших і найдешевших способів досягнення економії енергії.
  • Забезпечте ущільнення віконних та дверних отворів — це допоможе заощадити близько 30% тепла. По можливості встановіть багатокамерні склопакети, що дозволить підвищити температуру у приміщенні на 2-4 градуси.
  • Оскільки найбільшою площею квартири, яка контактує із зовнішнім середовищем, є стіни, їх утеплення дозволить запобігти втратам тепла.
  • У квартирах, які знаходяться на першому поверсі або у приватних домоволодіннях, не зайвим буде утеплення підлоги. Значна кількість втрат в будинках — це тепло, що виходить через підлогу.
  • Намагайтеся не закривати радіатори щільними шторами, екранами, меблями — тепло ефективніше розподілятиметься у приміщенні. Перешкоди заважають теплому повітрі рівномірно поширюватися по кімнаті та знижують тепловіддачу радіаторів. Хороший ефект зберігання тепла дає установка між радіатором і задньою стінкою екрану, що відбиває, — так тепло не виходитиме через стіну на вулицю.
  • На ніч знижуйте температуру у приміщенні. Так можна заощадити газ, і забезпечити зручні умови для сну.
  • Готуючи їжу, відразу після того, як вода закипить, зменшіть потужність газового пальника вдвічі. Готуйте на такій потужності пальника, який необхідний для вибраної страви, після закипання вогонь потрібно зменшити вдвічі.
  • Враховуйте те, що найбільша температура знаходиться на кінчиках полум’я, тому не дозволяйте газу облизувати Ваші каструлі та сковорідки, адже це шкодить і посуду та Вашому сімейному бюджету.
  • Намагайтеся рідше готувати малооб’ємні страви у газовій духовці. Іноді запекти два яблука або чотири картоплини краще в мікрохвильовій печі.
  • Для економії газу при нагріванні води газовим водонагрівачем (котлом), встановіть регулятор газу на приладі так, щоб не доводилося розводити гарячу воду холодною на водяному крані (змішувачі), і нагріваючись вода повинна бути прийнятною для тіла – це значно зменшить витрату газу для нагрівання води.
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Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
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Теги:
#Газ #Тепло #Опалювальний сезон #Олександр Охрименко
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