Слід розумно підходити до обстановки житла і навіть приготування їжі.

Із настанням холодної пори року дуже хочеться, щоб у будинку підтримувалася комфортна температура. Але через високі ціни на тепло часом доводиться "прикручувати" газові котли. Є кілька простих, але слушних порад для того, щоб зменшити споживання газу і, відповідно, суму у платіжних квитанціях.

Замініть старе та морально зношене газове обладнання на сучасне та економічне. Коефіцієнт корисної дії старого газового обладнання становить близько 50%. У свою чергу енергоефективність сучасних опалювальних приладів має показник 90-93%.

Встановіть лічильник газу. На думку експертів, це дозволить знизити розмір платежів приблизно на 30%.

Встановіть термоголовки на всі батареї, гідрострілку на обв’язці котла із частотно-регульованим насосом, підключіть кімнатний хронометричний термостат, зробіть теплоізоляцію містків холоду.

Використовуйте кімнатний термостат і програматор, адже це один із найпростіших і найдешевших способів досягнення економії енергії.

Забезпечте ущільнення віконних та дверних отворів — це допоможе заощадити близько 30% тепла. По можливості встановіть багатокамерні склопакети, що дозволить підвищити температуру у приміщенні на 2-4 градуси.

Оскільки найбільшою площею квартири, яка контактує із зовнішнім середовищем, є стіни, їх утеплення дозволить запобігти втратам тепла.

У квартирах, які знаходяться на першому поверсі або у приватних домоволодіннях, не зайвим буде утеплення підлоги. Значна кількість втрат в будинках — це тепло, що виходить через підлогу.

Намагайтеся не закривати радіатори щільними шторами, екранами, меблями — тепло ефективніше розподілятиметься у приміщенні. Перешкоди заважають теплому повітрі рівномірно поширюватися по кімнаті та знижують тепловіддачу радіаторів. Хороший ефект зберігання тепла дає установка між радіатором і задньою стінкою екрану, що відбиває, — так тепло не виходитиме через стіну на вулицю.

На ніч знижуйте температуру у приміщенні. Так можна заощадити газ, і забезпечити зручні умови для сну.

Готуючи їжу, відразу після того, як вода закипить, зменшіть потужність газового пальника вдвічі. Готуйте на такій потужності пальника, який необхідний для вибраної страви, після закипання вогонь потрібно зменшити вдвічі.

Враховуйте те, що найбільша температура знаходиться на кінчиках полум’я, тому не дозволяйте газу облизувати Ваші каструлі та сковорідки, адже це шкодить і посуду та Вашому сімейному бюджету.

Намагайтеся рідше готувати малооб’ємні страви у газовій духовці. Іноді запекти два яблука або чотири картоплини краще в мікрохвильовій печі.

Для економії газу при нагріванні води газовим водонагрівачем (котлом), встановіть регулятор газу на приладі так, щоб не доводилося розводити гарячу воду холодною на водяному крані (змішувачі), і нагріваючись вода повинна бути прийнятною для тіла – це значно зменшить витрату газу для нагрівання води.