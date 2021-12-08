Укр

#2 - Ринат Ахметов

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Конфликт с властью заставил миллиардера выйти в публичную плоскость Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:14
Конфликт с властью заставил миллиардера выйти в публичную плоскость

Ахметов оказался в рейтинге самых влиятельных политиков неслучайно

Старый волк — знает толк — эта поговорка легко применима в отношении Ахметова.

Зная, что к власти пришел человек из телевизора, в конце 2019 года олигарх добавил в свой медиа-холдинг еще один канал — "Украина 24". Он занял нишу информационного вещания и резко увеличил аудиторию после закрытия NewsOne, Zik и "112 Украина". Сейчас самый богатый человек Украины публично пытается пошатнуть позиции парочки из первой строчки нашего рейтинга. Тут-то и понадобились телеканалы.

Но ведь Ахметов - не политик, возразят читатели. Безусловно, но к концу 2021 года роль бизнесмена в политике слишком высока, чтобы ее игнорировать. Ринат Леонидович крепко стал на ноги при Леониде Кучме и с тех пор не сдает своих позиций. Наоборот — бизнес-империя олигарха растет, а в условиях грядущего энергетического кризиса контроль над большинством ТЭС только увеличивает его важность для жизни государства.

Ахметов любит показательно отрицать свое влияние на политику, но в парламенте и Кабмине всегда есть его люди. Харизматичные политики и их проекты, мажоритарщики из числа бывших сотрудников предприятий, министры, помогающие сделать так, чтобы бизнесмен увеличивал свои миллиарды. Опыта в политике Ахметову не занимать, он всегда умело раскладывает яйца в разные корзины. Сейчас, например, под его патронатом набирает силу проект Дмитрия Разумкова, а проверенные кадры из прошлой власти регулярно появляются в эфире каналов олигарха. Поддержка Разумкова и попытка раздробить "Слуг народа" привела к открытой войне Ахметова с Зеленским, победителей в которой априори не может быть двое. 

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.

Теги:
#Рейтинг #Ринат Ахметов #Топ-20
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