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#8 — Іван Баканов

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Намагається зайвий раз не потрапляти на публіку, але має серйозний вплив на процеси в країні Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:34
Намагається зайвий раз не потрапляти на публіку, але має серйозний вплив на процеси в країні

Два роки керує Службою безпеки України, хоча до цього жодного дня не працював у спецслужбах

Нинішній голова СБУ – друг дитинства та соратник Володимира Зеленського. Був керівником студії "Квартал 95", а під час президентської виборчої кампанії керував штабом Зеленського. Майже одразу після перемоги на виборах президент призначив Баканова працювати в СБУ – спочатку першим заступником голови спецслужби, а потім і її головою. Для цього у 2019 році Баканов екстрено отримав військове звання лейтенанта.

Баканов також є членом РНБО, що в нових умовах вже не просто статус, а й нові можливості. Попри те, що свого часу говорили про конфлікт Баканова та Єрмака, обидва відмінно співіснують разом у ближньому колі президента. За час роботи в СБУ Баканов був в центры гучного скандалу навколо російського громадянства його дружини, проте це не завадило йому утриматися біля керма спецслужби. Сам голова СБУ вважає за краще залишатися непублічним.

Варто зазначити, що Баканов був одним з ініціаторів справи проти Віктора Медведчука.

Тісні стосунки з президентом та ресурси спецслужби дозволили Баканову зайняти таку високу позицію у рейтингу. Відносини Баканова та Зеленського настільки близькі, що їхні прізвища навіть поруч фігурують у офшорному розслідуванні Pandora papers.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Іван Баканов
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