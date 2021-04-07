Скачать
Середа, 07.04.2021
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Буде справжня війна: екс-чиновник Держдепу спрогнозував новий напад Росії на Україну
Буде справжня війна: екс-чиновник Держдепу спрогнозував новий напад Росії на Україну
"Путін хотів би "розібратися" з Україною. Але боїться програти": полковник Жданов знайшов пояснення діям Росії в останні тижні
"Путін хотів би "розібратися" з Україною. Але боїться програти": полковник Жданов знайшов пояснення діям Росії в останні тижні
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію

Данілов висловився про загрозу через російського громадянства дружини Баканова

Данілов висловився про загрозу через російського громадянства дружини Баканова
Оновлено 16:30 Сьогодні Телеграф

Наявність російського громадянства у членів сім'ї українських чиновників несе загрозу для національної безпеки країни, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

В інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег" (lb.ua), текст якого опублікований на сайті в середу, відповідаючи на відповідне запитання, Данілов сказав: "Я вважаю, що є".

При цьому на репліку журналістів про те, що дружина глави СБУ Івана Баканова має російський паспорт, секретар РНБО конкретизував: "Ви мене запитали, вважаю я це загрозою. Я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так".

Супертяж української політики: Atlantic Council присвятило статтю Данілову і РНБО

Разом з тим, Данілов не відповів на питання про те, скільки приблизно в Україні людей з подвійним громадянством, зокрема, російським.

"Я зараз не можу відповісти на це питання. Занадто провокаційний", - сказав секретар РНБО України.

Голова СБУ Іван Баканов влітку 2019 року розповідав, що у його дружини Оксани є російське громадянство, проте вона знаходиться в процесі оформлення українського.

Варто відзначити, що на нещодавніх довиборах до Верховної Ради в Донецькій області переміг мер Добропілля Андрій Аксьонов, який, за даними журналістів, був організатором  "референдуму за ДНР" в 2014 році і має російське громадянство.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 74

Все по темі:

РНБО, Иван Баканов, Олексій Данілов, Дружина, Загроза, Нацбезпека, російське громадянство.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
02 ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
03 Мільйони доларів готівки та антикваріат: що НАБУ знайшла при обшуку у брата судді Вовка (фото)
04 В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
05 ТКГ збирається на термінове засідання по Донбасу: що сталося
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся