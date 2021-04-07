Данілов висловився про загрозу через російського громадянства дружини Баканова

Наявність російського громадянства у членів сім'ї українських чиновників несе загрозу для національної безпеки країни, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

В інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег" (lb.ua), текст якого опублікований на сайті в середу, відповідаючи на відповідне запитання, Данілов сказав: "Я вважаю, що є".

При цьому на репліку журналістів про те, що дружина глави СБУ Івана Баканова має російський паспорт, секретар РНБО конкретизував: "Ви мене запитали, вважаю я це загрозою. Я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так".

Разом з тим, Данілов не відповів на питання про те, скільки приблизно в Україні людей з подвійним громадянством, зокрема, російським.

"Я зараз не можу відповісти на це питання. Занадто провокаційний", - сказав секретар РНБО України.

Голова СБУ Іван Баканов влітку 2019 року розповідав, що у його дружини Оксани є російське громадянство, проте вона знаходиться в процесі оформлення українського.

Варто відзначити, що на нещодавніх довиборах до Верховної Ради в Донецькій області переміг мер Добропілля Андрій Аксьонов, який, за даними журналістів, був організатором "референдуму за ДНР" в 2014 році і має російське громадянство.