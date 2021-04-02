Супертяж української політики: Atlantic Council присвятило статтю Данілову и РНБО

Україна має навряд чи нову політичну зірку. Це грубий, відвертий 58-річний колишній ветеринар, який носить костюми, що погано сидять, і рідко усміхається. Проте протягом останніх двох місяців Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, став найбільш переконливим голосом України щодо реформ та справедливості.

Про це пише видання Atlantic Council.

Оскільки рейтинги президента Володимира Зеленського різко падають, а його уряд стикається з проблемами, пов’язаними зі зростанням смертності від COVID, недостатніми постачаннями вакцин, економічним занепадом і відсутністю ознак припинення російської війни на Донбасі, Данілов був тим чиновником, який почав ефективно досягати прогресу у ключових питаннях, що хвилюють українську громадськість.

Більшість вечорів у п’ятницю Данілов є учасником високо оціненого в Україні національного ток-шоу, де він веде боротьбу з олігархами країни, незаконною приватизацією, махінаціями з п’ятою російською колоною в Україні. Він також підбадьорює свої виступи в ЗМІ більш широкими коментарями, наприклад, коли він закликав студентів та викладачів відхилити кандидатуру дискредитованого колишнього спікера парламенту на посаду ректора Київського державного університету, або коли нещодавно він висловив думку, що англійська мова повинна замінити російську як другу мову.

Зрештою, його посада секретаря Ради національної безпеки та оборони насамперед є дорадчою та адміністративною. Вплив Данілова походить безпосередньо від рішення президента Зеленського спробувати відродити Раду, щоб вирішити низку неприємних питань, які є питаннями національної безпеки.

Згідно з Конституцією України, Рада національної безпеки та оборони є "координаційним органом при Президентові", який "контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони". Її членський склад значною мірою визначається президентом, але він повинен містити прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ, а також міністрів оборони та закордонних справ, обох із яких призначає президент.

Більшу частину своєї історії, яка налічує вже чверть століття, Рада зосереджувалась насамперед на зовнішніх загрозах і зазвичай її скликали для демонстрації національної єдності в умовах зовнішніх криз. Внутрішньою політикою цей орган не займається.

Але все змінилося 2 лютого, коли за ініціативою президента Зеленського РНБО проголосувало за введення санкцій проти п'ятої колони Росії в Україні. Сюди входила заморозка активів проросійського парламентарія, який є номінальним власником великої медіа-імперії. Санкції проти депутата Тараса Козака та його телеканалів 112, NewsOne та Zik були виправдані його нібито участю в торгівлі з контрольованими Кремлем "народними республіками" на окупованій Росією частині східної України.

Через два тижні санкції були розширені, включно з активами лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини.

19 березня РНБО доручив провести широкомасштабну ревізію власності та видобування надр України, переважно енергетичного палива та корисних копалин. Це включало вивчення умов, за якими всі договори оренди, концесій та розподілу продукції були видані з 1994 року. Пояснюючи це рішення, Данілов заявив: "Якщо будуть порушення в ліцензуванні цих ресурсів, вони будуть повернуті українському народові".

Також були оголошені економічні санкції проти колишніх урядовців України, серед яких експрезидент Віктор Янукович, експрем'єр-міністр Микола Азаров, бізнесмен Сергій Курченко, ексміністр оборони Павло Лебедєв, колишній керівник оборонного виробничого комплексу Дмитро Саламатін та ексміністр освіти Дмитро Табачник. Більшість із цих осіб зараз є громадянами Росії, що піддає їх санкціям.

Крім того, Рада ухвалила рішення про перегляд усіх указів, виданих Януковичем, який був засуджений за державну зраду в українських судах. Перегляд має на меті з'ясувати, які з указів експрезидента України загрожують національній безпеці.

Саме це рішення, зі свого боку, змусило президента Зеленського видати указ 29 березня про звільнення двох призначенців за часів Януковича Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади суддів Конституційного Суду. Раніше Зеленський звинуватив голову Конституційного суду Тупицького в загрозі національній безпеці.

Критики припускають, що щотижневі оголошення про санкції та укази президента є ретельно організованими піар-трюками. Якщо ці заходи вичерпаються, критики доведуть свою рацію. Однак, якщо вони збережуть свій нинішній імпульс, ці санкції кумулятивно можуть стати інструментами системних змін у корумпованій правовій та економічній системах країни.

Шквал санкцій, вжитих Радою та Зеленським, можливо, був натхненний недавніми політичними кроками США. У вересні 2020 року, а пізніше в січні 2021 року, уряд США оголосив про санкції проти українського депутата Андрія Деркача та його соратників, яких назвали російськими агентами, які втручаються у вибори в США. Реагуючи на ці рішення, Зеленський, як вважають, запитав своїх співробітників, чи існують подібні санкційні механізми, які Україна може застосувати проти тих, кого вона вважає загрозою національній безпеці.

Потім адвокатські команди Данілова та президента Зеленського взялися за розроблення інструментів продовження санкційних заходів, які раніше застосовувались проти іноземців, з метою націлювання на українців. Ці інструменти, які дозволяють застосовувати санкції на українців та юридичних осіб, які перебувають у власності українців, якщо буде виявлена їхня участь в економічному співробітництві з суб'єктами тероризму, якщо їх засудили за державну зраду, або вони прийняли іноземне громадянство (як у випадку з Януковичем та його союзниками).

Нещодавня роль РНБО не є абсолютно безпрецедентною.

Після Помаранчевої революції 2004 року президент України Віктор Ющенко двічі намагався використовувати Раду національної безпеки і оборони для впливу на внутрішню політику. Перша спроба – спроба перевірити владу прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а друга – під час битви за владу та вплив із прем'єр-міністром Віктором Януковичем. Обидві спроби закінчились невдачею.

Цього разу під впливом кремлівської війни, що кипить на окупованій Росією частині України, президент Зеленський відродив РНБО, зосередившись на внутрішніх загрозах національній безпеці, пов'язаних із Росією. Це більш експансивне визначення національної безпеки має великий резонанс серед громадськості та більшої частини української політичної еліти.

Безумовно, більшість рішень Ради національної безпеки та оборони, поряд з указами президента Зеленського, підлягають і будуть підлягати судовому оскарженню. Але в українських непередбачуваних судах єдине, що можна передбачити, це те, що для вирішення більшості справ будуть потрібні роки. Нині як мінімум далекосяжні рішення Ради залишаться чинними. Це означає, що Олексій Данілов тривалий час перебуватиме в центрі уваги громадськості.