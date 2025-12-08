Цимбалюк засвітив "путінський" годинник у "Холостяку" вартістю понад €15 тисяч (фото)

Актор обрав для побачення люксовий швейцарський годинник Hublot

Відомий актор театру і кіно Тарас Цимбалюк "засвітив" у популярному реаліті-шоу "Холостяк 2025", де він є головним героєм, годинник улюбленого бренду українських депутатів, з якого свого часу жартував Володимир Зеленський.

Що треба знати:

Тарас Цимбалюк показався у годиннику Hublot Big Bang за понад 15 тисяч євро

У мережі назвали Hublot переоціненим брендом з агресивним маркетингом і посередніми механізмами

Бренд Hublot називають "путінським" через жарт у серіалі "Слуга народу"

На одне із побачень з учасницею романтичного проєкту Цимбалюк надягнув швейцарську марку Hublot Big Bang за понад 15 тисяч євро. На це у мережі Threads звернув увагу користувач Misha cats_and_watches.

Вибір доволі несподіваний, враховуючи репутацію Hublot в годинниковому світі. Але, зрештою, якщо йому подобається, то хто я такий, щоб його судити? В будь якому випадку, ось цікавий факт: ремінці Hublot пахнуть ваніллю — це їх власна розробка пише автор

Тарас Цимбалюк у годиннику Hublot у "Холостяку 2025"

За його словами, у бренду Hublot є багато недоліків, як то "кінський" цінник, який не відповідає якості, посередні калібри, відсутність власних інновацій та дуже агресивний маркетинг.

Hublot Big Bang коштує понад 15 тисяч євро

На офіційному сайті марки вказано, що модель Hublot Big Bang коштує 15 200 тисяч євро, а це понад 700 тисяч гривень. Звісно, є більш "бюджетні" варіанти, проте більшості українцям навіть вони будуть не по кишені.

Hublot — "путінський" годинник?

Насправді російський диктатор майже не носить Hublot. Проте цей міф виник з жарту в українському серіалі "Слуга народу", де персонажу Зеленського радять дорогий годинник, і згадують, що такий носить Путін, а герой дивується "Путін — Hublot?". Президент Росії частіше помічений з іншими дорогими швейцарськими марками, такими як Patek Philippe, Blancpain і Breguet.

