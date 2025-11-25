Рус

Не кожному по кишені: скільки коштує реклама на шоу "Холостяк", реакція мережі

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Головний герой "Холостяка-14" Тарас Цимбалюк Новина оновлена 25 листопада 2025, 18:41
Головний герой "Холостяка-14" Тарас Цимбалюк. Фото Колаж "Телеграфу"

Вартість реклами у топовому реаліті вартує мільйони

Щоп'ятниці в ефірі СТБ транслюють романтичне шоу "Холостяк", головним героєм якого є актор Тарас Цимбалюк. У випусках можна побачити велику кількість реклами, і тепер стало відомо якою є її ціна.

Авторка тікток-каналу "Міністерство Бізнесу" розповіла, скільки рекламодавці платять телеканалу СТБ за показ реклами під час "Холостяка". Середня вартість такої послуги становить 10-13 мільйонів гривень за 8-10 місяців активності. Рекламу вбудовують у випуски реаліті протягом всього сезону.

Холостяк-14 шоу
Учасниці "Холостяка-14", фото СТБ

На тікток-каналі "Міністерство Бізнесу" розповіли, що для великих національних брендів вигідно купувати рекламу в "Холостяку". Зокрема, представники бренду SOVA розповідали, що 18% клієнтів дізналися про нього завдяки романтичному реаліті. Онлайн-трафік під час ефірів шоу збільшувався на 25%, а у фіналі — на 117%. Реклама займала у них лише 15-18% річного маркетингового бюджету.

Яка вартість реклами у Холостяку

Натомість місцеві бізнеси не завжди отримували прибутки завдяки рекламі на "Холостяку". Наприклад, Backstage beauty salon тричі був партнером проєкту. Однак у салону краси не відбулося зростання продажів чи пошукових стрибків.

Користувачі мережі жартують у коментарях щодо органічного показу реклами. Дехто зізнається, що відчуває роздратування, коли продукцію брендів "випадково" демонструють в ефірах.

  • "А це "органічне вибудування" зараз з нами в одній кімнаті?".
Реклама в Холостяку вартість
Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"
  • "Органічно".
Скільки коштує реклама на холостяку
Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"
  • "Дуже органічно вбудовують".
Холостяк як люди реагують на рекламу
Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"
  • "А мене бісить та їхня реклама".
Реклама в Холостяку що відомо
Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"
  • "Знала про всі ці бренди! Але ні пити, ні їсти, ні купувати я їх не почала".
Холостяк реклама вартість
Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"
  • "Про "органічно" — спірне питання".
Чи вигідна реклама в Холостяку
Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"

Раніше "Телеграф" розповідав, з ким відбувся перший поцілунок Тараса Цимбалюка на "Холостяку". Це сталося під час індивідуального побачення.

Теги:
#Україна #Реклама #Холостяк #Реаліті