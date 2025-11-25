Не кожному по кишені: скільки коштує реклама на шоу "Холостяк", реакція мережі

Вартість реклами у топовому реаліті вартує мільйони

Щоп'ятниці в ефірі СТБ транслюють романтичне шоу "Холостяк", головним героєм якого є актор Тарас Цимбалюк. У випусках можна побачити велику кількість реклами, і тепер стало відомо якою є її ціна.

Авторка тікток-каналу "Міністерство Бізнесу" розповіла, скільки рекламодавці платять телеканалу СТБ за показ реклами під час "Холостяка". Середня вартість такої послуги становить 10-13 мільйонів гривень за 8-10 місяців активності. Рекламу вбудовують у випуски реаліті протягом всього сезону.

Учасниці "Холостяка-14", фото СТБ

На тікток-каналі "Міністерство Бізнесу" розповіли, що для великих національних брендів вигідно купувати рекламу в "Холостяку". Зокрема, представники бренду SOVA розповідали, що 18% клієнтів дізналися про нього завдяки романтичному реаліті. Онлайн-трафік під час ефірів шоу збільшувався на 25%, а у фіналі — на 117%. Реклама займала у них лише 15-18% річного маркетингового бюджету.

Яка вартість реклами у Холостяку

Натомість місцеві бізнеси не завжди отримували прибутки завдяки рекламі на "Холостяку". Наприклад, Backstage beauty salon тричі був партнером проєкту. Однак у салону краси не відбулося зростання продажів чи пошукових стрибків.

Користувачі мережі жартують у коментарях щодо органічного показу реклами. Дехто зізнається, що відчуває роздратування, коли продукцію брендів "випадково" демонструють в ефірах.

"А це "органічне вибудування" зараз з нами в одній кімнаті?".

Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"

"Органічно".

Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"

"Дуже органічно вбудовують".

Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"

"А мене бісить та їхня реклама".

Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"

"Знала про всі ці бренди! Але ні пити, ні їсти, ні купувати я їх не почала".

Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"

"Про "органічно" — спірне питання".

Скриншот із тікток-каналу "Міністерство Бізнесу"

Раніше "Телеграф" розповідав, з ким відбувся перший поцілунок Тараса Цимбалюка на "Холостяку". Це сталося під час індивідуального побачення.