Перший поцілунок на "Холостяку": з ким із дівчат зблизився Цимбалюк

На шоу "Холостяк" у шостому випуску стався перший поцілунок

У п’ятницю, 21 листопада, на телеканалі СТБ вийшов 6-й випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У цьому епізоді стався перший поцілунок на проекті. Тарас Цимбалюк ходив на особисте побачення з учасницею Надін. Саме з нею вперше поцілувався головний герой.

Минулого випуску Надін погано себе відчула і не з’явилася, коли Тарас вручав дівчатам троянди. Тож у новому епізоді він запросив саме її на особисте побачення.

Спочатку актор та модель проводили час разом у гончарній майстерні та ліпили скульптуру з глини. Після цього Цимбалюк запросив Надін у більш інтимну обстановку. Там вони грали в асоціації, багато спілкувалися і навіть грали в гру, під час якої дівчина залізла під сорочку холостяка.

Атмосфера весь час була напружена і ніби наелектризована. Все начебто вже йшло до поцілунків. Наприкінці вечора перший поцілунок на "Холостяку-14" таки стався. Тарас і Надін злилися у ніжних поцілунках. Видно було, що дівчина сильно хвилювалася і соромилася.

Пізніше Надін повернулася у будинок до інших учасниць. Вона розповіла, як вони проводили час, але не похвалилася конкуренткам, що цілувалася з Тарасом.

