Її весілля було правдою? Цимбалюк на "Холостяку" попрощався з учасницею, яку називали переможницею

Дівчина покинула шоу до церемонії троянд

Новий випуск реаліті-шоу "Холостяк" стартував у п'ятницю, 14 листопада. На початку п'ятого епізоду головний герой Тарас Цимбалюк попрощався із учасницею, яку в мережі називали переможницею, — Діаною Зотовою. Дівчина зізналася, що має почуття до іншого чоловіка.

Що варто знати

У п'ятому випуску шоу "Холостяк" покинула Діана Зотова — до церемонії троянд, під час індивідуального спілкування з Тарасом Цимбалюком

Дівчина зізналася, що спілкується зі своїм екскоханим

Після цього Тарас Цимбалюк прийняв раптове рішення попрощатися з Діаною і провів її

Виявилося, що Діана спілкувалася зі своїм колишнім хлопцем вже під час зйомок проєкту. Зотова зізналася, що її ексбойфренд час від час часу писав їй. Раніше у ЗМІ повідомляли, що вона два роки перебувала у стосунках з футболістом Миколою Кухаревичем.

Діана Зотова

Тарас запідозрив, що Зотова відлучилася зі зйомок проєкту, про що домовилася з холостяком під час першої вечірки, саме для того, щоб полетіти до свого коханого. Цимбалюку вона тоді сказала, що повинна взяти паузу від знімань через роботу та складний фінансовий стан у її сім'ї.

"Я вважала, що вони (попередні стосунки — ред.) завершилися назавжди. Коли я прийшла на проєкт, він почав мене шукати, бо в нього залишилися почуття", — зізналася Діана Зотова

Користувачка Threads 11 листопада виклала добірку фото, на яких учасниця "Холостяка-14" позує в білому вбранні з букетом троянд. Авторка зазначила, що ці знімки зроблені біля будівлі Міністерства юстиції у Тбілісі, й додала, що перехожі нібито вітали Діану та чоловіка поруч, сприймаючи їх за молодят.

Знімки з "весілля" Діани Зотової

У коментарях під дописом ведучий проєкту Григорій Решетник пожартував, що на світлинах Діані "десь 18". Але, якщо орієнтуватися на слова блогерки, фото є новими — датовані 2025 роком, тож припущення ведучого не збігається з реальністю.

