Ее свадьба была правдой? Цымбалюк на "Холостяке" попрощался с участницей, которую называли победительницей

Девушка покинула шоу до церемонии роз

Новый выпуск реалити-шоу "Холостяк" стартовал в пятницу, 14 ноября. В начале пятого эпизода главный герой Тарас Цымбалюк попрощался с участницей, которую в сети называли победительницей, — Дианой Зотовой. Девушка призналась, что испытывает чувства к другому мужчине.

Что следует знать

В пятом выпуске шоу "Холостяк" покинула Диана Зотова — до церемонии роз, во время индивидуального общения с Тарасом Цымбалюком

Девушка призналась, что общается со своим экс-любимым

После этого Тарас Цымбалюк принял внезапное решение попрощаться с Дианой

Оказалось, что Диана общалась со своим бывшим парнем уже во время съемок проекта. Зотова призналась, что ее экс-бойфренд время от времени писал ей. Ранее в СМИ сообщали, что она два года находилась в отношениях с футболистом Николаем Кухаревичем.

Диана Зотова

Тарас заподозрил, что Зотова отлучилась со съемок проекта, о чем договорилась с холостяком во время первой вечеринки именно для того, чтобы улететь к своему любимому. Цимбалюку она тогда сказала, что должна взять паузу от съемок из-за работы и сложного финансового положения ее семьи.

"Я считала, что они (предыдущие отношения — ред.) завершились навсегда. Когда я пришла на проект, он стал меня искать, потому что у него остались чувства", — призналась Диана Зотова.

Пользователь Threads 11 ноября выложила подборку фото, на которых участница "Холостяка-14" позирует в белом наряде с букетом роз. Автор отметила, что эти снимки сделаны у здания Министерства юстиции в Тбилиси, и добавила, что прохожие якобы поздравляли Диану и мужчину рядом, воспринимая их молодоженами.

Снимки с "свадьбы" Дианы Зотовой

В комментариях под постом ведущий проекта Григорий Решетник пошутил, что на фотографиях Диане "где-то 18". Но, если ориентироваться на слова блогера, фото новые — датированные 2025 годом, так что предположение ведущего не совпадает с реальностью.

