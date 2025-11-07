Девушек все меньше. Сколько участниц осталось на четвертой неделе "Холостяка 2025" и кто это

Цымбалюк дал шанс многим красавицам

В пятницу, 7 ноября, на телеканале СТБ вышел новый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк 2025". Главный герой нового сезона, 35-летний украинский актер и блогер Тарас Цымбалюк, оставил в проекте несколько участниц.

По решению звезды, на этой неделе за его сердце продолжают бороться 11 девушек, но одним участницам все же пришлось покинуть 14 сезон. Цымбалюк не смог почувствовать с ними сближения и представить совместное будущее.

Кто остался в проекте "Холостяк 2025": участницы

Всадница Валерия Жуковская родом из Николаева, 28 лет Бизнесвумен Ирина Кулешина из Киева, 30 лет Модель Надин Головчук из Хмельницкого, 26 лет Косметолог Оксана Шанюк из Киева, 30 лет Менеджер в милтек-сфере Анастасия Половинкина из Киева, 30 лет Владелец свадебного агентства Дарья Романец из Днепра, 28 лет Фотограф Юлия Коренюк из Одессы, 35 лет Модель Ирина Пономаренко из Хмельницкого, 26 лет Учительница Яна Андриенко из Киева, 29 лет Фитнес-тренер Ольга Дзундза родом из Харькова, 38 лет Модель Диана Зотова из Николаева, 24 года

Напомним, что всего 16 девушек прошли в новый сезон проекта "Холостяк". Однако до церемонии роз со скандалом ушла "Мисс Украина" София Шамия, а позже Тарас Цымбалюк попрощался еще с тремя участницами.