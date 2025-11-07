Девушек все меньше. Сколько участниц осталось на четвертой неделе "Холостяка 2025" и кто это
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Цымбалюк дал шанс многим красавицам
В пятницу, 7 ноября, на телеканале СТБ вышел новый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк 2025". Главный герой нового сезона, 35-летний украинский актер и блогер Тарас Цымбалюк, оставил в проекте несколько участниц.
По решению звезды, на этой неделе за его сердце продолжают бороться 11 девушек, но одним участницам все же пришлось покинуть 14 сезон. Цымбалюк не смог почувствовать с ними сближения и представить совместное будущее.
Кто остался в проекте "Холостяк 2025": участницы
- Всадница Валерия Жуковская родом из Николаева, 28 лет
- Бизнесвумен Ирина Кулешина из Киева, 30 лет
- Модель Надин Головчук из Хмельницкого, 26 лет
- Косметолог Оксана Шанюк из Киева, 30 лет
- Менеджер в милтек-сфере Анастасия Половинкина из Киева, 30 лет
- Владелец свадебного агентства Дарья Романец из Днепра, 28 лет
- Фотограф Юлия Коренюк из Одессы, 35 лет
- Модель Ирина Пономаренко из Хмельницкого, 26 лет
- Учительница Яна Андриенко из Киева, 29 лет
- Фитнес-тренер Ольга Дзундза родом из Харькова, 38 лет
- Модель Диана Зотова из Николаева, 24 года
Напомним, что всего 16 девушек прошли в новый сезон проекта "Холостяк". Однако до церемонии роз со скандалом ушла "Мисс Украина" София Шамия, а позже Тарас Цымбалюк попрощался еще с тремя участницами.