Первый поцелуй на "Холостяке": с кем из девушек сблизился Цымбалюк

На шоу "Холостяк" в шестом выпуске случился первый поцелуй

В пятницу, 21 ноября, на телеканале СТБ вышел 6 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". В этом эпизоде случился первый поцелуй на проекте. Тарас Цымбалюк ходил на личное свидание с участницей Надин. Именно с ней впервые поцеловался главный герой.

В прошлом выпуске Надин плохо себя почувствовала и не появилась, когда Тарас вручал девушкам розы. Поэтому в новом эпизоде он пригласил именно ее на личное свидание.

Сначала актер и модель проводили время вместе в гончарной мастерской и лепили скульптуру из глины. После этого Цымбалюк пригласил Надин в более интимную обстановку. Там они играли в ассоциации, много общались и даже играли в игру, в ходе которой девушка даже залезла под рубашку холостяка.

Атмосфера все время была напряжена и как будто наэлектризована. Все как будто уже шло к поцелуям. В конце вечера первый поцелуй на "Холостяке-14" таки случился. Тарас и Надин слились в нежных поцелуях. Видно было, что девушка сильно волновалась и смущалась.

Позже Надин вернулась в дом к другим участницам. Она рассказала, как они проводили время, но не стала хвастаться конкуренткам, что целовалась с Тарасом.

