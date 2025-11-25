Не каждому по карману: сколько стоит реклама на шоу "Холостяк", реакция сети

Стоимость рекламы в топовом реалити стоит миллионы

Каждую пятницу в эфире СТБ транслируют романтическое шоу "Холостяк", главным героем которого является актер Тарас Цымбалюк. В выпусках можно увидеть большое количество рекламы, и теперь стало известно, какая ее цена.

Автор тикток-канала "Министерство Бизнеса" рассказала, сколько рекламодатели платят телеканалу СТБ за показ рекламы во время "Холостяка". Средняя стоимость такой услуги составляет 10-13 миллионов гривен за 8-10 месяцев активности. Рекламу встраивают в выпуски реалити в течение всего сезона.

Участницы "Холостяка-14", фото СТБ

На тикток-канале "Министерство Бизнеса" рассказали, что для крупных национальных брендов выгодно покупать рекламу у "Холостяка". В частности, представители бренда SOVA рассказывали, что 18% клиентов узнали о нем благодаря романтическому реалити. Онлайн-трафик во время эфиров шоу увеличивался на 25%, а в финале – на 117%. Реклама занимала у них только 15-18% годового маркетингового бюджета.

Какая стоимость рекламы в Холостяке

Местные бизнесы не всегда получали доходы благодаря рекламе на "Холостяке". К примеру, Backstage beauty salon трижды был партнером проекта. Однако у салона красоты не произошло роста продаж или поисковых скачков.

Пользователи сети шутят в комментариях по поводу органического показа рекламы. Некоторые признаются, что испытывают раздражение, когда продукцию брендов "случайно" демонстрируют в эфирах.

"А это "органическая встройка" сейчас с нами в одной комнате?".

Скриншот с тикток-канала "Министерство Бизнеса"

"Органически".

Скриншот с тикток-канала "Министерство Бизнеса"

"Очень органично встраивают".

Скриншот с тикток-канала "Министерство Бизнеса"

"А меня бесит и их реклама".

Скриншот с тикток-канала "Министерство Бизнеса"

"Знала обо всех этих брендах! Но ни пить, ни есть, ни покупать я их не начала".

Скриншот с тикток-канала "Министерство Бизнеса"

"Об "органически" — спорный вопрос".

Скриншот с тикток-канала "Министерство Бизнеса"

