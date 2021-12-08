Укр

#8 - Иван Баканов

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Автор
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Старается лишний раз не попадать на публику, но имеет серьезное влияние на процессы в стране Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:34
Старается лишний раз не попадать на публику, но имеет серьезное влияние на процессы в стране

Два года руководит Службой безопасности Украины, хотя до этого ни дня не работал в спецслужбах

Нынешний глава СБУ — друг детства и соратник Владимира Зеленского. Был руководителем студии «Квартал 95», а во время президентской избирательной кампании руководил штабом Зеленского. Почти сразу после победы на выборах, президент назначил Баканова работать в СБУ – сначала первым заместителем главы спецслужбы, а после и ее главой. Для этого в 2019 году Баканов экстренно получил воинское звание лейтенанта.

Баканов также член СНБО, что в новых условиях уже не просто статус, но и новые возможности. Несмотря на то, что одно время говорили о конфликте Баканова и Ермака, оба отлично сосуществуют вместе в ближнем кругу президента. За время работы в СБУ Баканов был в центре громкого скандала вокруг российского гражданства его жены, однако это не помешало ему удержаться у руля спецслужбы. Сам глава СБУ предпочитает оставаться непубличным.

Стоит отметить, что Баканов был одним из инициаторов дела против Виктора Медведчука.

Тесные отношения с президентом и ресурсы спецслужбы позволили Баканову занять столь высокую позицию в рейтинге. Отношения Баканова и Зеленского настолько близкие, что их фамилии даже рядом фигурируют в нашумевшем офшорном расследовании Pandora papers.

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Иван Баканов
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