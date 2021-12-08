7 — Кирило Тимошенко

Заступник голови Офісу президента також один з тих, хто прийшов до ОП разом із Зеленським.

Ексжурналіст та засновник продакшену GOODMEDIA, який співпрацював із Петром Порошенком, Юрієм Луценком, Борисом Філатовим. Тимошенка називають близьким до дніпровського бізнесмена Геннадія Корбана.

Тільки прийшовши до ОП, Тимошенко почав курувати сферу інформаційної політики, проте після відставки звідти Сергія Трофімова, взяв шефство над сферою регіональної політики, беручи при цьому активну участь у кадрових призначеннях. Потім Тимошенко став координатором масштабної програми "Велике будівництво", віддавши інформаційний напрямок Михайлу Подоляку.

Разом із ще одним своїм ставлеником Юрієм Голіком Тимошенко має доступ до багатомільярдного бюджету будівництва доріг, мостів, шкіл та іншої інфраструктури. Це та можливість впливати на кадрові перестановки у владі дозволяють Тимошенко почуватися досить впевнено, хоча між ним та Єрмаком є певна конкуренція за доступ до президента.

За інформацією "Телеграфу", Тимошенко займається створенням неформального медіа-холдингу, який відстоюватиме інтереси влади та готуватиме "Слуг народу" до нових виборів. На момент публікації відомо, що в холдинг увійдуть державні канали "Рада" та "Дом". У єдиному ключі з ними працюватимуть ще низка приватних телеканалів.

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