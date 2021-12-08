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#7 - Кирилл Тимошенко

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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"Большая стройка" принесла Тимошенко и большое влияние Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:30
"Большая стройка" принесла Тимошенко и большое влияние

Заместитель главы Офиса президента также один из тех, кто пришел в ОП вместе с Зеленским.

Экс-журналист и основатель продакшена GOODMEDIA, который сотрудничал с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Борисом Филатовым. Тимошенко называют близким к днепровскому бизнесмену Геннадию Корбану. 

Только придя в ОП, Тимошенко начал курировать сферу информационной политики, однако после отставки оттуда Сергея Трофимова, взял шефство над сферой региональной политики, активно участвуя при этом в кадровых назначениях. Затем Тимошенко стал координатором масштабной программы "Большая стройка", отдав информационное направление Михаилу Подоляку

Вместе с еще одним своим ставленником Юрием Голиком Тимошенко имеет доступ к многомиллиардному бюджету строительства дорог, мостов, школ и прочей инфраструктуры. Это и возможность влиять на кадровые перестановки во власти позволяют Тимошенко чувствовать себя достаточно уверенно, хотя между ним и Ермаком есть некая конкуренция за доступ к президенту.

По информации "Телеграфа", Тимошенко курирует создание неформального медиа-холдинга, который будет отстаивать интересы власти и готовить "Слуг народа" к новым выборам. На момент публикации известно, что в холдинг войдут государственные каналы "Рада" и "Дом". В едином ключе с ними будут работать еще ряд частных телеканалов.

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Кирилл Тимошенко
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