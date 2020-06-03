Зеленский: программа "Большая стройка" может дополниться строительством общежитий для студентов

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждаться дополнения программы “Большая стройка” постройкой общежитий в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждаться дополнения программы "Большая стройка" постройкой общежитий в Украине. Об этом сообщает ОП.

Так, во время рабочей поездки в Хмельницкую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе.

"Глава государства напомнил, что в рамках программы предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов. В то же время Президент выразил пожелание: сдать в эксплуатацию все учебные заведения к первому сентября", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что возможно, все не будут готовы из-за коронавируса, но в большинстве своем должны быть.

"Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, что нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов", — сказал Зеленский.

Также Зеленский ознакомился с ходом строительства детского сада в селе Давыдковцы Хмельницкого района. Президенту доложили, что общая стоимость проекта составляет более 27 млн грн. Сейчас здание готово на 65%, и до первого сентября объект сдадут в эксплуатацию.

Кроме того, глава государства сообщил, что во время встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня ему рассказали об одной из больших проблем высшего образования — отсутствии студенческих общежитий с качественными условиями.

"Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, Премьером и Минрегионом о том, чтобы в „Большую стройку" добавить сооружение общежитий в Украине", — заявил Президент.

Как сообщалось, несмотря на уменьшение Государственного фонда регионального развития (ГФРР) с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реализация проектов большого строительства в 2020 году должна состояться.