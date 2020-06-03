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В Украине Кабмин предлагает ввести электронные трудовые книжки

В Украине Кабмин предлагает ввести электронные трудовые книжки
14:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: zn-rada.gov.ua

Новости Бизнеса:Кабмин проголосовал за принятие законопроекта, который разрешает ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме.

Кабинет министров проголосовал за принятие законопроекта, который разрешает ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме. Об этом шла речь во время заседания правительства.

"Законопроект разработан с целью: первое, мы хотим вести ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме. То есть фактически мы идем по пути отказа от бумажных трудовых книжек. Второе, мы определяем законодательные основания для автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она отметила, что через три месяца после принятия Верховной Радой этого закона будут внедрены новые социальные сервисы и будут созданы условия для того, чтобы Пенсионный фонд мог назначать пенсию без обращения граждан и сбора документов.

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"Это так фактически будет, как во всех цивилизованных странах. Когда наступает право на социальную выплату, или пенсию - государство информирует человека о возможности ее получения и расчетный ее размер. Но я хочу отметить, что при этом за человеком сохраняется право выбора для улучшения предложенного расчетного размера пенсии. Это не значит, что если будет назначение, то она так будет идти к выплате", - пояснила Марина Лазебная.

Она добавила, что из-за того, что в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования являются сведения о 13 млн работников, необходимость во внесении переходного периода для наполнения этого реестра данными, которые содержатся в бумажных трудовых книжках. Это будет происходить в течение 5 лет как работодателями, так и страховыми лицами. При этом, ведение бумажных книг может быть продлено по желанию работника.

Кабмин проголосовал за указанные изменения, с доработкой в однодневный срок.

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Украина, Работа, Трудовая книжка.
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