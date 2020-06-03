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Шмыгаль: МВФ примет окончательное решение о предоставлении Украине 5 млн до 10 июня

Шмыгаль: МВФ примет окончательное решение о предоставлении Украине 5 млн до 10 июня
14:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Шмыгаль рассказал, когда будет принято решение МВФ о выдаче Украине кредита в 5 млн долларов.

В срок до 10 июня состоится заседание совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 млн долларов США. Об этом сегодня во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Меморандум с МВФ - важная тематика последних недель. Мы сделали большую работу по всей стране и кабинетом министров, министерствами, ВР, лично Президент провел переговоры, в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ, и сегодня можем говорить о том, что в срок до 10 июня пройдет заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 млн долларов США", - сказал Премьер.

По его словам, в меморандуме прописаны маяки, необходимые для успешной жизни Украины.

В этом году в Украине производство стали уменьшилось почти на 11%

Как сообщалось, ранее Денис Шмыгаль отмечал, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом не требует от Украины проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

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Украина, МВФ, Кредит.
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