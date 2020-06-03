В этом году в Украине производство стали уменьшилось почти на 11%

Новости Бизнеса:Производство стали в Украине за январь-май 2020 года сократилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За январь-май 2020 года производство стали в Украине сократилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 8,28 млн тонн.

Об этом сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

"За 5 месяцев 2020 года произведено: чугуна 8,15 млн т (93,4% относительно аналогичного периода 2019 года), стали 8,28 млн т (89,3%), проката 7,40 млн т (93,4%)", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года, по предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", в Украине было произведено 1,66 млн тонн чугуна (на 9,9% меньше, чем в апреле 2019 года), 1,62 млн тонн стали (на 11,1% меньше), 1,43 млн тонн металлопроката (на 17,9% меньше).

Как сообщалось, согласно данным ОП "Укрметаллургпром", за 2019 год в Украине было произведено 20,06 млн тонн чугуна (на 2,4% меньше, чем за 2018 год); 20,85 млн тонн стали (на 1,2% меньше); 18,20 млн тонн проката (на 0,9% меньше).