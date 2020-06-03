В Украине ввели в обращение новые монеты (Фото, Видео)

Новости Бизнеса:С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины.

Национальный банк Украины 3 июня 2020 г. ввел в обращение монеты номиналом 10 гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно рассчитываться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Они постепенно заменят в обороте банкноты номиналом 10 гривень", - говорится в сообщении.

Ввод в обращение новых монет номиналом 10 грн продолжает шаги НБУ по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны. Этот комплексный процесс длится почти семь лет. Благодаря этому новое поколение гривны стало надежным и защищенным, а наличные расчеты - удобнее для граждан и дешевле для государства.

Номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального для нашей страны количества - до 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).

Монеты находятся в обращении примерно 20-25 лет. В то время как банкноты номиналом 10 гривень могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один-два года. Например, только в 2019 году Национальный банк утилизировал 72 млн штук не пригодных к обращению банкнот номиналом 10 грн на сумму 719,7 млн грн.

"Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. В отличие от банкнот их не нужно ежегодно производить, обрабатывать, транспортировать, хранить и утилизировать. Поэтому замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег . Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд гривень ", - отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

На реверсе монеты номиналом 10 грн размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре, в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.

Новая оборотная монета номиналом 10 грн изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая оборотная монета существенно отличается от новых оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 грн. В частности, она имеет группу со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов.

Напомним, с 2014 года НБУ работает над осовремениванием гривны: были заменены низкие номиналы банкнот монетами, изъяты из обращения копейки мелких номиналов и введена в обращение банкнота нового наивысшего номинала 1000 грн.

С 20 декабря 2019 года в Украине введены в обращение монеты номиналом 5 грн.