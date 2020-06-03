Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК

Новости Украины:Зеленский заявил, что в правительстве планируется создать должность вице-премьер-министра оборонно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве планируется создать должность вице-премьер-министра оборонно-промышленного комплекса, в настоящее время подбирается кандидатура.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, сообщает корреспондент. Трансляция мероприятия в прямом эфире проходила на странице главы государства в Facebook.

"У нас будет не министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности. Будет вице-премьер, потому что он должен иметь не только свою вертикаль как министр, но и координировать несколько предприятий", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что на прошлой неделе дал поручение на базе СНБО провести кадровый подбор. "Мы им (СНБО - ред.) дали всего 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, я тоже будет входить в эту комиссию, придут люди, которые нам покажут стратегии", - сообщил Президент.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов 28 мая анонсировал создание министерства по вопросам военно-промышленной политики в рамках реформы оборонно-промышленного комплекса Украины.