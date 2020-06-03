Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Бой Уайт - Поветкин отменен
Бой Уайт - Поветкин отменен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня

Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК

Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский заявил, что в правительстве планируется создать должность вице-премьер-министра оборонно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве планируется создать должность вице-премьер-министра оборонно-промышленного комплекса, в настоящее время подбирается кандидатура.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, сообщает корреспондент. Трансляция мероприятия в прямом эфире проходила на странице главы государства в Facebook.

"У нас будет не министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности. Будет вице-премьер, потому что он должен иметь не только свою вертикаль как министр, но и координировать несколько предприятий", - сказал глава государства.

В Раде ратифицировали соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии

Зеленский отметил, что на прошлой неделе дал поручение на базе СНБО провести кадровый подбор. "Мы им (СНБО - ред.) дали всего 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, я тоже будет входить в эту комиссию, придут люди, которые нам покажут стратегии", - сообщил Президент.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов 28 мая анонсировал создание министерства по вопросам военно-промышленной политики в рамках реформы оборонно-промышленного комплекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ОП, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
03 "Новая почта" начала работать с AliExpress
04 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией
Беспорядки: Папа Римский обеспокоен ситуацией в США
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму &quot;Судить по совести&quot;
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму "Судить по совести"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь