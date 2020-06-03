В Раде ратифицировали соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии

Новости Украины:ВРУ приняла закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии".

Верховная Рада 3 июня приняла закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии" (законопроект №0037).

Решение поддержал 271 народный депутат.

В пояснительной записке отмечается, что ратификация совершенного 26 октября 2018 года в г. Гомель Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии позволит Украине завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

"Реализация Соглашения существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые меры для возвращения граждан Республики Беларусь в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории Республики Беларусь, обратно в эту страну", - говорится в пояснительной записке.рада

Уточняется, что реализация закона не будет влиять на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, развитие регионов, уровень занятости населения, общественное здоровье, экологию и окружающую среду.