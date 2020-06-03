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Кадровые назначения в правительстве: Шмыгаль внес в Раду представления

Кадровые назначения в правительстве: Шмыгаль внес в Раду представления
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Украины:По словам спикера парламента, рассмотрение кадровых вопросов в Кабинете министров возможно уже на завтрашнем пленарном заседании.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о поступлении в парламент представлений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по кадровым назначениям в Кабинете министров.

Как передает корреспондент, об этом Разумков сказал на заседании парламента.

Председатель ВР дал поручение соответствующим комитетам рассмотреть сегодня представления премьер-министра на своих заседаниях и "предоставить выводы по ним для возможного рассмотрения этих вопросов на завтрашнем пленарном заседании".

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При этом он не сказал, о каких представлениях идет речь.

На сайте парламента зарегистрированы проекты постановлений об освобождении Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишин, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Украина, Кабмин, КМУ.
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