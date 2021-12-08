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#16 — Юлія Тимошенко

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Досвід дозволяє ЮВТ протягом десятків років бути на видному місці в політиці Новина оновлена 08 грудня 2021, 10:02
Досвід дозволяє ЮВТ протягом десятків років бути на видному місці в політиці

Незважаючи на жіночний образ, Леді Ю цілком можна назвати старожилом та важковаговиком української політики. І це точно не звучатиме образливо

З приходом Володимира Зеленського вона хотіла капіталізувати золоту акцію у вигляді фракції "Батьківщина" у парламенті, проте поки що цього зробити не вдалося. Але розкол "Слуги народу" трохи змінює розклад карт на столі.

Варто зазначити, що Тимошенко завжди вдало грала на темі парламентської коаліції, торгуючись за злачні місця. За три десятки років у політиці ЮВТ зав’язала тісні зв’язки із ключовими гравцями не лише політикуму, а й сфери великого бізнесу. Не маючи власного телеканалу, Юлія Володимирівна завжди перебуває у фокусі уваги ЗМІ. Тимошенко вміло грає на спірних та відверто популістських темах на кшталт ринку землі та ціни на газ, що дозволяє їй триматися у першій п’ятірці президентських рейтингів.

Бонусом Тимошенко та її політсили були і залишаються місцеві осередки. Останнім часом у партії не все так добре з фінансами, але, мабуть, жодна з партій-конкурентів не має подібної надійної, перевіреної роками "сітки" агітаторів на місцях. І армія прихильників ЮВТ, на подив, практично не скорочується.

І хоч зараз Леді Ю знаходиться наприкінці першої двадцятки нашого рейтингу, чуйка та досвід можуть за першої ж нагоди повернути її на позиції вище.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Рейтинг #Топ-20
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