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Total black та пальто від Dolce&Gabbana: Юлія Тимошенко прийшла до Ради у новому образі (ексклюзивні фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Юлія Тимошенко у новому стильному вбранні Новина оновлена 29 листопада 2021, 12:01
Юлія Тимошенко у новому стильному вбранні

Політик вкотре здивувала своїм модним образом

Лідер партії "Батьківщина" та нардеп Юлія Тимошенко не втомлюється приміряти на себе нові стильні образи і тим самим тішити своїх шанувальників. На цей раз вибір політика впав на Total black і пальто від Dolce&Gabbana.

Модний лук Юлії Тимошенко потрапив до обʼєктива кореспондента "Телеграфа" у понеділок, 29 листопада.

Юлія Володимирівна з’явилася під стінами Верховної Ради у чорному пальті із прикрашеним золотим камінням коміром. Стильні ґудзики видали його бренд – Dolce&Gabbana. Також Тимошенко одягла чорну спідницю-олівець, яка злегка прикрила коліна, чорну водолазку та чорні чоботи на високих підборах.

Ефектна поява Юлії Тимошенко під стінами Ради
Ефектна поява Юлії Тимошенко під стінами Ради
Політик прийшла на засідання у гарному настрої
Політик прийшла на засідання у гарному настрої
Деталі пальта від Dolce&Gabbana личать політику
Деталі пальта від Dolce&Gabbana личать політику
Постійний атрибут у гардеробі Тимошенко – високий каблук
Постійний атрибут у гардеробі Тимошенко – високий каблук

Незмінною залишилася зачіска народної обраниці — волосся зібране у хвіст із прикореневим об’ємом, а на обличчя спадають пасма. Доповнений образ окулярами у чорній оправі та ніжним макіяжем.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зазначимо, що вартість пальта від Dolce&Gabbana, яке одягнула Юлія Тимошенко, назвати важко, адже в останніх колекціях бренду саме такий фасон знайти не вдалося. Можливо, це була дизайнерська переробка, або стара колекція модного дому.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше Юлія Тимошенко з’явилася у стінах парламенту у білому костюмі. Не менш цікавим був образ Тимошенко і в чорному костюмі, розшитому величезною кількістю страз.

Теги:
#Верховна Рада #Юлія Тимошенко #Стиль #Образ #Політик
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