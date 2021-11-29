Total black та пальто від Dolce&Gabbana: Юлія Тимошенко прийшла до Ради у новому образі (ексклюзивні фото)
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Політик вкотре здивувала своїм модним образом
Лідер партії "Батьківщина" та нардеп Юлія Тимошенко не втомлюється приміряти на себе нові стильні образи і тим самим тішити своїх шанувальників. На цей раз вибір політика впав на Total black і пальто від Dolce&Gabbana.
Модний лук Юлії Тимошенко потрапив до обʼєктива кореспондента "Телеграфа" у понеділок, 29 листопада.
Юлія Володимирівна з’явилася під стінами Верховної Ради у чорному пальті із прикрашеним золотим камінням коміром. Стильні ґудзики видали його бренд – Dolce&Gabbana. Також Тимошенко одягла чорну спідницю-олівець, яка злегка прикрила коліна, чорну водолазку та чорні чоботи на високих підборах.
Незмінною залишилася зачіска народної обраниці — волосся зібране у хвіст із прикореневим об’ємом, а на обличчя спадають пасма. Доповнений образ окулярами у чорній оправі та ніжним макіяжем.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Зазначимо, що вартість пальта від Dolce&Gabbana, яке одягнула Юлія Тимошенко, назвати важко, адже в останніх колекціях бренду саме такий фасон знайти не вдалося. Можливо, це була дизайнерська переробка, або стара колекція модного дому.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше Юлія Тимошенко з’явилася у стінах парламенту у білому костюмі. Не менш цікавим був образ Тимошенко і в чорному костюмі, розшитому величезною кількістю страз.
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