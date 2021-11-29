Total black и пальто от Dolce&Gabbana: Юлия Тимошенко пришла в Раду в новом образе (эксклюзивные фото)
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Политик в очередной раз удивила своим модным образом
Лидер партии "Батькивщина" и нардеп Юлия Тимошенко не устает примерять на себя новые стильные образы и тем самым радовать своих поклонников. В этот раз выбор политика пал на Total black и пальто от Dolce&Gabbana.
Модный лук Юлии Тимошенко попал в объектив корреспондента "Телеграфа" в понедельник, 29 ноября.
Юлия Владимировна появилась под стенами Верховной Рады в черном пальто с украшенным золотыми камнями воротником. Стильные пуговицы выдали его бренд — Dolce&Gabbana. Также Тимошенко надела черную юбку-карандаш, которая слегка прикрыла колени, черную водолазку и черные сапоги на высоком каблуке.
Неизменной осталась прическа народной избранницы — волосы собраны в хвост с прикорневым объемом, а на лицо спадают пряди. Дополнен образ очками в черной оправе и нежным макияжем.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Отметим, что стоимость пальто от Dolce&Gabbana, одетого Юлией Тимошенко, назвать трудно, ведь в последних коллекциях бренда именно такой фасон найти не удалось. Возможно, это была дизайнерская переработка или старая коллекция модного дома.
Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее Юлия Тимошенко появилась в стенах парламента в белом костюме. Не менее интересным был образ Тимошенко и в черном костюме, расшитом огромным количеством страз.
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